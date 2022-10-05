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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лидерство и тактика. В Великобритании началась подготовка младших командиров ВСУ

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Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами
Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами
Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров Вооруженных сил Украины. Об этом 5 октября сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта ВСУ и предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.

Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами с привлечением иностранных образцов вооружения и военной техники.

"После успешного завершения обучения военнослужащие будут назначены на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск. Этот курс расширил существующую программу учений на территории Соединенного Королевства, которая ранее предусматривала только базовую общевоенную подготовку наших армейцев",  говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0CLUJ9Mu3AmepEjjRAdPdFWirfdxnjnmp66YdpuZ1erjzSsDixTGAY5WKGb7PYJjDl

Контекст:

14 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что на территории Великобритании около 5 тыс. украинских военных прошли подготовку по программе Interflex – базовой общевойсковой подготовки.

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину на тот момент британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.

Минобороны Новой Зеландии 31 мая, еще до официального объявления о программе, сообщало, что новозеландские артиллеристы будут обучать украинских военных вместе с Великобританией.

Теги: Украина, Великобритания, война, вооружение, ВСУ, война России против Украины, учения, военнослужащий, войска, тренировка
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