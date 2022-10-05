Лидерство и тактика. В Великобритании началась подготовка младших командиров ВСУ

Курс разработан на основе украинской программы учений сержантского состава с учетом боевого опыта ВСУ и предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.

Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами с привлечением иностранных образцов вооружения и военной техники.

"После успешного завершения обучения военнослужащие будут назначены на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск. Этот курс расширил существующую программу учений на территории Соединенного Королевства, которая ранее предусматривала только базовую общевоенную подготовку наших армейцев", – говорится в заявлении.