Генералы РФ используют мобилизированных как "пушечное мясо" – Зеленский

Зеленский: У мобилизованных россиян нет военной подготовки, но их командованию это и не нужно Фото: EPA

"Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. У них нет существенной военной подготовки, но их командованию это и не нужно вообще. Они рассчитывают, что мобилизованные россияне смогут выжить на войне хотя бы несколько недель, потом погибнут, потом на фронт доставят новых. Но за это время такое использование российскими генералами своих людей как пушечного мяса позволяет создать дополнительное давление на наших защитников. Это ощутимое давление. И я благодарен всем нашим воинам, которые его выдерживают", – заявил президент.

Он также поблагодарил партнеров Украины, которые "понимают, что в таких условиях мы нуждаемся в увеличении оборонной помощи".

"Я благодарю всех, кто воюет, работает и помогает, защищая Украину!" – добавил глава государства.