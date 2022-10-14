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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генералы РФ используют мобилизированных как "пушечное мясо" – Зеленский

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Зеленский: У мобилизованных россиян нет военной подготовки, но их командованию это и не нужно
Зеленский: У мобилизованных россиян нет военной подготовки, но их командованию это и не нужно
Фото: EPA

Россия использует мобилизованных военных как "пушечное мясо", но это все равно создает давление на украинских военнослужащих. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 13 октября, текстовая версия которого опубликована на его сайте.

"Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. У них нет существенной военной подготовки, но их командованию это и не нужно вообще. Они рассчитывают, что мобилизованные россияне смогут выжить на войне хотя бы несколько недель, потом погибнут, потом на фронт доставят новых. Но за это время такое использование российскими генералами своих людей как пушечного мяса позволяет создать дополнительное давление на наших защитников. Это ощутимое давление. И я благодарен всем нашим воинам, которые его выдерживают", – заявил президент.

Он также поблагодарил партнеров Украины, которые "понимают, что в таких условиях мы нуждаемся в увеличении оборонной помощи".

"Я благодарю всех, кто воюет, работает и помогает, защищая Украину!" – добавил глава государства.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о подписании указа о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

В Генштабе ВСУ заявляли, что мобилизация в России "поглощает" отдаленные населенные пункты – иногда в результате облав "практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы".

4 октября Forbes сообщил, что по его данным, из России с начала "частичной" мобилизации уехало около 700 тыс. граждан.

11 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в России происходят бунты среди мобилизованных, приказы командиров отказываются выполнять "более 100" из них.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, мобилизация, Владимир Зеленский, война России против Украины
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