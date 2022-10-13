Зеленский назвал Путина "объединенным образом террориста"

Зеленский рассказал, будет ли Украина говорить с Россией Фото: president.gov.ua

По словам Зеленского, перед вторжением РФ он несколько раз пытался поговорить с Путиным.

"Россияне не хотели со мной говорить. Они сказали: мы вторгнемся в страну, и все. А теперь они вторглись к нам и заявляют, что хотят говорить со мной", – сказал он.

"С каждым ракетным ударом шансы на переговоры исчезают, испаряются. Он [Путин] сейчас для нашей страны – объединенный образ террориста, с которым никто не хочет ни о чем говорить", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина готова разговаривать с Россией, но не с Путиным. "Кто-то обязательно появится [после него]", – сказал он.