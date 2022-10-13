Зеленский назвал Путина "объединенным образом террориста"

По словам Зеленского, перед вторжением РФ он несколько раз пытался поговорить с Путиным.
"Россияне не хотели со мной говорить. Они сказали: мы вторгнемся в страну, и все. А теперь они вторглись к нам и заявляют, что хотят говорить со мной", – сказал он.
"С каждым ракетным ударом шансы на переговоры исчезают, испаряются. Он [Путин] сейчас для нашей страны – объединенный образ террориста, с которым никто не хочет ни о чем говорить", — сказал Зеленский.
Президент отметил, что Украина готова разговаривать с Россией, но не с Путиным. "Кто-то обязательно появится [после него]", – сказал он.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
21 сентября Путин на фоне бегства российских войск в Харьковской области объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 12 октября потеряли в Украине 63 380 военных убитыми.