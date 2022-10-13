ФСБ пыталась наполнить Украину завербованными "зэками" из "ЛНР" – СБУ

В состав агентурной сети входили семь заключенных, которые находились на территориях исправительных учреждений Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей. Туда они прибыли после этапирования из тюрем временно оккупированной Луганской области.

"Всем им оставался минимальный срок за решеткой, поэтому ФСБ завербовала "зэков" и "подсказала" им попросить Украину о переводе из тюрем временно оккупированной Луганской области, как это предусматривает закон. По истечении срока заключения новые агенты России должны были выполнять враждебные задачи против Украины", – говорится в заявлении.

Куратором сети, по информации СБУ, оказался "начальник оперативной части исправительной колонии №38" "ЛНР", который координировал действия с сотрудниками ФСБ.