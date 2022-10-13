В Купянске Харьковской области СБУ и ГБР задержали женщину, которая собирала "налоги" с местного населения

СБУ и ГБР задержали в деоккупированном Купянске женщину, которая перешла на сторону России Фото: Служба безпеки України / Telegram

По информации СБУ, женщина еще с довоенных времен занимает должность главного государственного инспектора Купянского отдела налогов и сборов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области.

"Во время оккупации предательница перешла на сторону врага и начала работать в так называемой налоговой службе "Харьковской ВГА" (военно-гражданская администрация. – "ГОРДОН") в должности руководителя среднего звена. Установлено, что на новой "должности" злоумышленница принимала участие в совещаниях с предпринимателями района, где склоняла их к уплате налогов в пользу российско-оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Также она убеждала своих коллег, остававшихся на оккупированной территории, переходить на сторону России и начинать работу в новосозданных налоговых органах оккупантов.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит лишение свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение, а также конфискация имущества.