ПАСЕ приняла резолюцию о признании России террористическим режимом

Гончаренко назвал важнейшие моменты резолюции. Так, в ней отмечается, что российский режим является террористическим.

"Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали государством – спонсором терроризма", – заявил Гончаренко.

Кроме того, впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать Украине оружие. Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.

В документе отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН нелегальное, для этого нет юридических оснований.

Также в резолюции говорится о скорейшем создании международного трибунала.

В поправке к пункту резолюции, который гласит: "обеспечить всеобъемлющую систему ответственности за серьезные нарушения международного права, вытекающие из агрессии Российской Федерации против Украины, активно сотрудничая с украинскими властями по этому вопросу", предлагалось добавить, что в этом контексте необходимо "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом". Текст резолюции опубликован на сайте ПАСЕ.