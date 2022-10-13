ПАСЕ приняла резолюцию о признании России террористическим режимом

Гончаренко назвал важнейшие моменты резолюции. Так, в ней отмечается, что российский режим является террористическим.
"Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали государством – спонсором терроризма", – заявил Гончаренко.
Кроме того, впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать Украине оружие. Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.
В документе отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН нелегальное, для этого нет юридических оснований.
Также в резолюции говорится о скорейшем создании международного трибунала.
В поправке к пункту резолюции, который гласит: "обеспечить всеобъемлющую систему ответственности за серьезные нарушения международного права, вытекающие из агрессии Российской Федерации против Украины, активно сотрудничая с украинскими властями по этому вопросу", предлагалось добавить, что в этом контексте необходимо "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом". Текст резолюции опубликован на сайте ПАСЕ.
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.
2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ государством – спонсором терроризма.
9 октября в Конгресс США были внесены законопроекты о признании России государством – спонсором терроризма.