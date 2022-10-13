В РФ внесли Meta в перечень террористов и экстремистов

Тверской суд Москвы в марте этого года признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России Фото: depositphotos.com

Помимо Meta, в список также включили правозащитное движение "Весна". В конце сентября 2022 года прокуратура Санкт-Петербурга попросила городской суд признать его экстремистским. В прокуратуре заявили, что деятельность этого движения "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя РФ".

Тверской суд Москвы в марте этого года признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.