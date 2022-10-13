В РФ внесли Meta в перечень террористов и экстремистов

Помимо Meta, в список также включили правозащитное движение "Весна". В конце сентября 2022 года прокуратура Санкт-Петербурга попросила городской суд признать его экстремистским. В прокуратуре заявили, что деятельность этого движения "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя РФ".
Тверской суд Москвы в марте этого года признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.
4 марта стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать Facebook на территории России "из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов".
13 марта в России начали блокировать Instagram. В Роскомнадзоре 11 марта заявили, что приняли решение о блокировке, потому что в соцсети "распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих"
Forbes сообщал, что из-за блокировки Instagram российские блогеры потеряют от $200 млн до $2 млрд.