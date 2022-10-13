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В РФ внесли Meta в перечень террористов и экстремистов

Тверской суд Москвы в марте этого года признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России
Тверской суд Москвы в марте этого года признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России
Фото: depositphotos.com

Росфинмониторинг внес компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram) в перечень террористов и экстремистов. Об этом 11 октября сообщило издание "Ведомости", ссылаясь на данные Росфинмониторинга.

Помимо Meta, в список также включили правозащитное движение "Весна". В конце сентября 2022 года прокуратура Санкт-Петербурга попросила городской суд признать его экстремистским. В прокуратуре заявили, что деятельность этого движения "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя РФ".

Тверской суд Москвы в марте этого года признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.

Контекст:

4 марта стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать Facebook на территории России "из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов".

13 марта в России начали блокировать Instagram. В Роскомнадзоре 11 марта заявили, что приняли решение о блокировке, потому что в соцсети "распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих"

Forbes сообщал, что из-за блокировки Instagram российские блогеры потеряют от $200 млн до $2 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Facebook, терроризм, экстремизм, Instagram, соцсети, Meta
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