Украинская делегация в ПАСЕподала представление по вопросу о лишении России фактического членства в ООН

Для рассмотрения ПАСЕ было зарегистрировано представление на рассмотрение Резолюции о незаконности пребывания России в ООН и злоупотреблении ею правами государства в Совете Безопасности ООН, рассказал народный депутат Украины, член парламентской делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, автор проекта представления на принятие резолюции Дмитрий Наталуха.
В проекте представления говорится, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину продолжает находиться в Совете Безопасности ООН и продолжает злоупотреблять правом вето. Тем самым она блокирует любую негативную реакцию ООН на войну, которую ведет сама же Россия. Автор проекта представления считает, что у России нет никаких правовых оснований находиться в ООН, говорится в сообщении.
В связи с этим делегация Украины предлагает, чтобы Россия либо подала заявку на членство в ООН, как все страны, либо немедленно была исключена из Совета Безопасности ООН.
Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето на любое решение. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности, в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение.
На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить".
В немецком Бундестаге призывали лишить Россию права вето в Совбезе ООН.