Украинская делегация в ПАСЕподала представление по вопросу о лишении России фактического членства в ООН

Для рассмотрения ПАСЕ было зарегистрировано представление на рассмотрение Резолюции о незаконности пребывания России в ООН и злоупотреблении ею правами государства в Совете Безопасности ООН, рассказал народный депутат Украины, член парламентской делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, автор проекта представления на принятие резолюции Дмитрий Наталуха.

В проекте представления говорится, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину продолжает находиться в Совете Безопасности ООН и продолжает злоупотреблять правом вето. Тем самым она блокирует любую негативную реакцию ООН на войну, которую ведет сама же Россия. Автор проекта представления считает, что у России нет никаких правовых оснований находиться в ООН, говорится в сообщении.

В связи с этим делегация Украины предлагает, чтобы Россия либо подала заявку на членство в ООН, как все страны, либо немедленно была исключена из Совета Безопасности ООН.