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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яковина: Мне кажется, как только на боевые позиции в РФ начнут выходить снаряженные ядерными боеголовками ракеты, американцы нанесут упреждающий удар

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Яковина: Американцы до последнего будут избегать применения именно ядерного оружия против России
Яковина: Американцы до последнего будут избегать применения именно ядерного оружия против России
Фото: Yakovina Ivan / Facebook

Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает возможным превентивный удар США по России в случае угрозы применения Кремлем ядерного оружия. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он считает, что США могут нанести удар, например, по Кремлю, по бункеру президента РФ Владимира Путина в ответ на ядерный удар РФ по Украине. Но, по его мнению, такого удара не допустят.

"Я думаю, с самого начала не будут этого делать. Я думаю, первый ответ... Скорее всего, мне кажется, как только будут выходить на боевые позиции снаряженные ядерными боеголовками ракеты, американцы нанесут упреждающий удар по этим ракетам. Я думаю, так начнется, – сказал он. – Не позволят применить ядерное оружие. Я думаю, превентивный удар вполне возможен. Я думаю, если они будут знать точно, что отдан приказ на применение ядерного оружия, то они могут отдать приказ о нанесении превентивного удара по этим установкам ракетным".

По мнению Яковины, возможен удар США по российским позициям в Украине – крылатыми ракетами или авиацией.

"Еще не могу исключить ударов по аэродромам российским вблизи украинских границ. Это тоже вполне возможно. То есть уничтожение российской авиации, "приземление" российской авиации во всех смыслах слова. Вот что-то такое. И если это не поможет, тогда уже могут быть ядерные... Но я так понимаю, американцы до последнего будут избегать применения именно ядерного оружия против России. Потому что применение ядерного оружия против России со стороны США – это чревато глобальной ядерной войной", – рассказал он.

Яковина добавил, что теоретически США могут ввести свои войска в Украину по просьбе Киева, но практически это маловероятно.

"Теоретически могут. Практически, я думаю, это маловероятно. Потому что россияне с гигантской долей вероятности нанесут удар по этим войскам. Попытаются по крайней мере. И Америка вынуждена будет отвечать по российским войскам. И опять же, мы получим ситуацию ядерной войны буквально через несколько ходов", – сказал он.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

12 октября представитель НАТО заявил, что если Россия нанесет ядерный удар, то это изменит ход войны и почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины и, возможно, НАТО.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, США, ядерное оружие, Кремль, война России против Украины, ракеты, ядерный удар, Иван Яковина
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