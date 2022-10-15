Яковина: Мне кажется, как только на боевые позиции в РФ начнут выходить снаряженные ядерными боеголовками ракеты, американцы нанесут упреждающий удар

Он считает, что США могут нанести удар, например, по Кремлю, по бункеру президента РФ Владимира Путина в ответ на ядерный удар РФ по Украине. Но, по его мнению, такого удара не допустят.

"Я думаю, с самого начала не будут этого делать. Я думаю, первый ответ... Скорее всего, мне кажется, как только будут выходить на боевые позиции снаряженные ядерными боеголовками ракеты, американцы нанесут упреждающий удар по этим ракетам. Я думаю, так начнется, – сказал он. – Не позволят применить ядерное оружие. Я думаю, превентивный удар вполне возможен. Я думаю, если они будут знать точно, что отдан приказ на применение ядерного оружия, то они могут отдать приказ о нанесении превентивного удара по этим установкам ракетным".

По мнению Яковины, возможен удар США по российским позициям в Украине – крылатыми ракетами или авиацией.

"Еще не могу исключить ударов по аэродромам российским вблизи украинских границ. Это тоже вполне возможно. То есть уничтожение российской авиации, "приземление" российской авиации во всех смыслах слова. Вот что-то такое. И если это не поможет, тогда уже могут быть ядерные... Но я так понимаю, американцы до последнего будут избегать применения именно ядерного оружия против России. Потому что применение ядерного оружия против России со стороны США – это чревато глобальной ядерной войной", – рассказал он.

Яковина добавил, что теоретически США могут ввести свои войска в Украину по просьбе Киева, но практически это маловероятно.

"Теоретически могут. Практически, я думаю, это маловероятно. Потому что россияне с гигантской долей вероятности нанесут удар по этим войскам. Попытаются по крайней мере. И Америка вынуждена будет отвечать по российским войскам. И опять же, мы получим ситуацию ядерной войны буквально через несколько ходов", – сказал он.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

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