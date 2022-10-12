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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если Россия нанесет ядерный удар, то это почти наверняка вызовет "физический ответ" – представитель НАТО

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Представитель НАТО заявил, что в случае применения РФ ядерного оружия для нее будут "беспрецедентные последствия"
Представитель НАТО заявил, что в случае применения РФ ядерного оружия для нее будут "беспрецедентные последствия"
Фото: depositphotos.com

Если Россия нанесет ядерный удар, то это изменит ход войны и почти наверняка вызовет "физический ответ" со стороны союзников Украины и, возможно, НАТО. Об этом 12 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.

По его словам, применение Россией ядерного оружия будет иметь "беспрецедентные последствия" для нее. Представитель НАТО заявил, что это "почти наверняка вызовет физический ответ со стороны многих союзников и, возможно, со стороны самого НАТО".

Он добавил, что в РФ используют свои ядерные угрозы для того, чтобы удержать НАТО и другие страны от непосредственного вступления в войну, которая ведется против Украины.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерного удара по Украине"По состоянию на сейчас нет никаких оснований считать, что ядерный удар в ближайшей какой-то перспективе может быть нанесен по территории Украины", – сказал он.

Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.

Теги: Россия, Украина, НАТО, оружие, ядерное оружие, война, угрозы, война России против Украины, ядерный удар
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