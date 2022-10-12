Если Россия нанесет ядерный удар, то это почти наверняка вызовет "физический ответ" – представитель НАТО

Представитель НАТО заявил, что в случае применения РФ ядерного оружия для нее будут "беспрецедентные последствия" Фото: depositphotos.com

По его словам, применение Россией ядерного оружия будет иметь "беспрецедентные последствия" для нее. Представитель НАТО заявил, что это "почти наверняка вызовет физический ответ со стороны многих союзников и, возможно, со стороны самого НАТО".

Он добавил, что в РФ используют свои ядерные угрозы для того, чтобы удержать НАТО и другие страны от непосредственного вступления в войну, которая ведется против Украины.