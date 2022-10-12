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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко: Если Украина перестанет защищаться, Путин не прекратит ядерный шантаж, а нацелится на другие страны

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Кличко дал ответ тем, кто до сих пор считает, что Украина должна прекратить борьбу, чтобы избежать ядерной войны
Кличко дал ответ тем, кто до сих пор считает, что Украина должна прекратить борьбу, чтобы избежать ядерной войны
Фото: Віталій Кличко / Telegram

Президент РФ Владимир Путин стремится уничтожить украинцев как народ, но мир должен помнить, что после Украины он нацелится на другие страны и ракетный террор, устроенный им в Украине, – сигнал всем другим государствам, что они будут следующими. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в статье для британской газеты Daily Mail.

"Целясь в мирных жителей, чтобы уничтожить их и разрушить гражданскую инфраструктуру, Россия снова показала себя как государство-террорист. Этот акт преднамеренного убийства и погрома — лишь последний пример намерений Владимира Путина уничтожить украинцев как народ. Но наш дух остается несломленным. Нет паники и деморализации. Украинцы на каждом этапе этой мучительной войны демонстрировали масштаб своих внутренних ресурсов. После первого взрыва обычные киевляне бросились на улицы, чтобы помочь раненым. Те, кого эвакуировали в безопасное место в метро, следующие пять с половиной часов утешали друг друга и пели национальный гимн. Можно ли победить такую нацию? Нет! Можно ли раздавить такую нацию? Никогда!" – заявил Кличко.

Он также дал ответ тем, кто до сих пор считает, что Украина должна прекратить борьбу, чтобы избежать ядерной войны.  

"Уступит ли, например, Великобритания некоторые из своих территорий, чтобы заключить "мирную" сделку со вторгшейся армией, которая хочет уничтожить ее? Вы бы отказались от независимости своей страны, от свободы своих детей? Я так не думаю. То же самое верно и для Украины. Вот что я вам скажу: Путин не прекратит свой ядерный шантаж цивилизованного мира, если ему удастся выполнить свою миссию по подавлению Украины. Имперская кровожадность Путина на этом не закончится. Он нацелится на другие страны, и жертв будет намного больше. Взрывы в Киеве не были нападением только на Украину – в них содержится сигнал всему остальному миру: ты следующий", – написал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что Украина находится на переднем крае войны за цивилизацию. Украинцы проливают кровь, чтобы защитить не только себя, но весь цивилизованный мир. 

"То, что разворачивается в Киеве, – это тотемная битва в борьбе за цивилизацию, которая неразрывно связана с сохранением демократии и свободы. Ведь Украина воюет не просто с Россией, а с тьмой тоталитаризма и произвола", – заявил Кличко.

Он подчеркнул, что российские бомбы не заставят Украину отступить. Однако Украине нужно больше оружия, необходимы экономическая поддержка и более жесткие санкции против "безумного диктатора". 

"Против нас государство, которое хочет сожрать чужую территорию и стереть с лица земли суверенную нацию. Мы – люди, которые не развязывали этот конфликт, боремся за наши семьи, за нашу свободу, за будущее наших детей. Это наш дом: у нас нет возможности отступить. Мы должны победить. Это наша земля, и правда на нашей стороне. Мы никогда не вернемся к советскому прошлому. Киев – гордая и древняя столица государства, идущего к своему европейскому будущему. И московские бомбы нас не остановят", – резюмировал Виталий Кличко.

Теги: Владимир Путин, Виталий Кличко, Украина, оружие, Великобритания, санкции, ядерное оружие, независимость, украинцы, война России против Украины, Daily Mail
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