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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин запустил в своей стране процессы, которые его похоронят – Кличко

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Кличко: Цивилизованный мир должен наконец-то понять, что зло надо уничтожать коренным образом, а не говорить о каких-то призрачных "мирных переговорах"
Кличко: Цивилизованный мир должен наконец-то понять, что зло надо уничтожать коренным образом, а не говорить о каких-то призрачных "мирных переговорах"
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Президент России Владимир Путин объявлением о частичной мобилизации в РФ, а также угрозами ядерным оружием миру запустил процессы в РФ, которые приведут к его смерти.

Такое мнение 21 сентября в Facebook высказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Объявленная Путиным мобилизация и ядерные угрозы не помогут агрессору в его стремлении покорить и уничтожить Украину и украинцев. Тиран окончательно запустил в своей стране процессы, которые его погребут. А цивилизованный мир должен наконец-то понять, что зло надо уничтожать коренным образом, а не говорить о каких-то призрачных "мирных переговорах", – написал он.  

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid02QKutYVdtUt6szbumGnkdFqY6oCsythBtVi8G6HuBnL8Hx9YnNkqjpWFiamz8nVXJl

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Googe увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. 

Теги: Владимир Путин, Виталий Кличко, ядерное оружие, мобилизация, угрозы
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