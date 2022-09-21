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Кличко попросил у Германии генераторы и мобильные пункты обогрева для Киева

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Столичные власти ведут переговоры с партнерами из Германии о предоставлении столице мобильных пунктов обогрева и генераторов, рассказал Кличко
Столичные власти ведут переговоры с партнерами из Германии о предоставлении столице мобильных пунктов обогрева и генераторов, рассказал Кличко
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии получил запрос от Киева о предоставлении в качестве помощи генераторов и мобильных пунктов обогрева. Об этом 21 сентября сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

"Общаюсь с немецкими партнерами по поводу помощи украинской столице и киевлянам, [чтобы] пройти этот отопительный сезон, который будет очень сложным в условиях военного положения. В частности, обратился к федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии – предоставить Киеву в качестве помощи генераторы и мобильные пункты обогрева", – сообщил он.

Кличко напомнил, что Киев приобретет мобильные передвижные котельные как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона, эти котельные будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и работать в пунктах обогрева, которые развернет город.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки для энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.

17 августа Шмыгаль сообщил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2022/2023 накопила 12,6 млрд м³ газа и 1,89 млн тонн угля. Области также предоставили комплексные планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть при прохождении осенне-зимнего периода.

14 сентября председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинцы будут обеспечены электричеством во время прохождения отопительного сезона при любых ситуациях.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Германия, отопительный сезон, теплоснабжение
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