Кличко попросил у Германии генераторы и мобильные пункты обогрева для Киева

Столичные власти ведут переговоры с партнерами из Германии о предоставлении столице мобильных пунктов обогрева и генераторов, рассказал Кличко Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Общаюсь с немецкими партнерами по поводу помощи украинской столице и киевлянам, [чтобы] пройти этот отопительный сезон, который будет очень сложным в условиях военного положения. В частности, обратился к федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии – предоставить Киеву в качестве помощи генераторы и мобильные пункты обогрева", – сообщил он.

Кличко напомнил, что Киев приобретет мобильные передвижные котельные как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона, эти котельные будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и работать в пунктах обогрева, которые развернет город.