Кличко попросил у Германии генераторы и мобильные пункты обогрева для Киева

"Общаюсь с немецкими партнерами по поводу помощи украинской столице и киевлянам, [чтобы] пройти этот отопительный сезон, который будет очень сложным в условиях военного положения. В частности, обратился к федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии – предоставить Киеву в качестве помощи генераторы и мобильные пункты обогрева", – сообщил он.
Кличко напомнил, что Киев приобретет мобильные передвижные котельные как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона, эти котельные будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и работать в пунктах обогрева, которые развернет город.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки для энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.
17 августа Шмыгаль сообщил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2022/2023 накопила 12,6 млрд м³ газа и 1,89 млн тонн угля. Области также предоставили комплексные планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть при прохождении осенне-зимнего периода.
14 сентября председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинцы будут обеспечены электричеством во время прохождения отопительного сезона при любых ситуациях.