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Маск: Россия может полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами, и наоборот

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Возможность ядерной войны бизнесмен назвал "безумием"
Возможность ядерной войны бизнесмен назвал "безумием"
Фото: ЕРА

Основатель SpaceX и Tesla, американский бизнесмен Илон Маск продолжил серию политических заявлений в Twitter. 15 октября он написал, что что Россия и США могут уничтожить друг друга и Европу за полчаса.

Миллиардер пишет о том, что возможности ядерных стран могут привести к быстрой мировой катастрофе и удивляется, что это необщеизвестно.

"У России есть возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами менее чем за 30 минут, и наоборот. Удивительное количество людей этого не знает", – говорится в сообщении.

Маск добавил, что было бы "безумно" не просто использовать ядерное оружие, а вообще оказаться в такой ситуации.

Контекст:

Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов.

3 октября Маск предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.

Он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".

11 октября издание Vice написало, что Маск перед публикацией скандальных твитов обсуждал тему Украины с Владимиром Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Бизнесмен опроверг это сообщение. "Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – заявил он.

В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил.

Теги: Россия, США, ядерное оружие, Илон Маск
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