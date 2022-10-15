Маск: Россия может полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами, и наоборот

Миллиардер пишет о том, что возможности ядерных стран могут привести к быстрой мировой катастрофе и удивляется, что это необщеизвестно.
"У России есть возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами менее чем за 30 минут, и наоборот. Удивительное количество людей этого не знает", – говорится в сообщении.
Маск добавил, что было бы "безумно" не просто использовать ядерное оружие, а вообще оказаться в такой ситуации.
Russia has the ability to destroy USA & Europe utterly with nuclear missiles in less than 30 minutes & vice versa.— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022
A surprising number of people don’t know this.
Of course, it would be MAD to use them, but it is also MAD to be in this situation at all.
Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов.
3 октября Маск предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.
Он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".
11 октября издание Vice написало, что Маск перед публикацией скандальных твитов обсуждал тему Украины с Владимиром Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Бизнесмен опроверг это сообщение. "Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – заявил он.
В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил.