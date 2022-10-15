Маск: Россия может полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами, и наоборот

Миллиардер пишет о том, что возможности ядерных стран могут привести к быстрой мировой катастрофе и удивляется, что это необщеизвестно.

"У России есть возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами менее чем за 30 минут, и наоборот. Удивительное количество людей этого не знает", – говорится в сообщении.

Маск добавил, что было бы "безумно" не просто использовать ядерное оружие, а вообще оказаться в такой ситуации.