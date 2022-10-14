"Мы не в состоянии". Маск отказывается финансировать Starlink в Украине – СМИ

Компания просит американское правительство продолжить финансирование Starlink в Украине, которая, по оценкам SpaceX, до конца нынешнего года будет стоить более $120 млн, а в течение следующих 12 месяцев, вероятно, обойдется в $400 млн.

"Мы не в состоянии дальше дарить новые терминалы Украине или финансировать имеющиеся в течение неопределенного периода времени", – говорится в документе.

CNN отмечает, что среди бумаг, направленных в Пентагон, есть запрос Маску от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о предоставлении почти 8 тыс. терминалов Starlink. Издание напоминает, что на сегодняшний день Украина уже использует около 20 тыс. единиц этой техники.

7 октября в Financial Times вышла статья, в которой утверждается что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Материал был основан на сообщениях анонимных источников, министерство обороны Украины и ВСУ отказались комментировать газете эту информацию. Маск написал в Twitter, отвечая на пост одного из авторов материала – журналиста Кристофера Мюллера, что за терминалы и обслуживание Starlink его компания SpaceX оплатила $80 млн.

"Что касается того, что происходит на поле боя, то это секретная информация", – написал он.