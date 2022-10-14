"Мы не в состоянии". Маск отказывается финансировать Starlink в Украине – СМИ

Компания просит американское правительство продолжить финансирование Starlink в Украине, которая, по оценкам SpaceX, до конца нынешнего года будет стоить более $120 млн, а в течение следующих 12 месяцев, вероятно, обойдется в $400 млн.
"Мы не в состоянии дальше дарить новые терминалы Украине или финансировать имеющиеся в течение неопределенного периода времени", – говорится в документе.
CNN отмечает, что среди бумаг, направленных в Пентагон, есть запрос Маску от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о предоставлении почти 8 тыс. терминалов Starlink. Издание напоминает, что на сегодняшний день Украина уже использует около 20 тыс. единиц этой техники.
7 октября в Financial Times вышла статья, в которой утверждается что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Материал был основан на сообщениях анонимных источников, министерство обороны Украины и ВСУ отказались комментировать газете эту информацию. Маск написал в Twitter, отвечая на пост одного из авторов материала – журналиста Кристофера Мюллера, что за терминалы и обслуживание Starlink его компания SpaceX оплатила $80 млн.
"Что касается того, что происходит на поле боя, то это секретная информация", – написал он.
Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов.
В октябре он сделал серию скандальных твитов, связанных с войной в Украине. В частности, предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая среди прочего предусматривает признание украинского Крыма "российским".
Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины". Маска раскритиковали, ответил на его высказывания и президент Украины Владимир Зеленский.
Бизнесмен 4 октября сообщил, что "все еще очень поддерживает" Украину, а 8-го – рассказал в Twitter об общении с президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году.
11 октября издание Vice написало, что Маск перед публикацией скандальных твитов обсуждал тему Украины с Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Бизнесмен опроверг это сообщение. "Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – заявил он.