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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы не в состоянии". Маск отказывается финансировать Starlink в Украине – СМИ

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Миллиардер предлагает правительству США оплачивать работу Starlink в Украине
Миллиардер предлагает правительству США оплачивать работу Starlink в Украине
Фото: ЕРА

Компания Илона Маска SpaceX сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Об этом говорится в письме SpaceX к Пентагону, о котором 14 октября пишет CNN.

Компания просит американское правительство продолжить финансирование Starlink в Украине, которая, по оценкам SpaceX, до конца нынешнего года будет стоить более $120 млн, а в течение следующих 12 месяцев, вероятно, обойдется в $400 млн.

"Мы не в состоянии дальше дарить новые терминалы Украине или финансировать имеющиеся в течение неопределенного периода времени", – говорится в документе.

CNN отмечает, что среди бумаг, направленных в Пентагон, есть запрос Маску от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о предоставлении почти 8 тыс. терминалов Starlink. Издание напоминает, что на сегодняшний день Украина уже использует около 20 тыс. единиц этой техники.

7 октября в Financial Times вышла статья, в которой утверждается что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. 

Материал был основан на сообщениях анонимных источников, министерство обороны Украины и ВСУ отказались комментировать газете эту информацию. Маск написал в Twitter, отвечая на пост одного из авторов материала – журналиста Кристофера Мюллера, что за терминалы и обслуживание Starlink его компания SpaceX оплатила $80 млн. 

"Что касается того, что происходит на поле боя, то это секретная информация", – написал он. 

Контекст:

Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов.

В октябре он сделал серию скандальных твитов, связанных с войной в Украине. В частности, предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая среди прочего предусматривает признание украинского Крыма "российским". 

Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины". Маска раскритиковали, ответил на его высказывания и президент Украины Владимир Зеленский. 

Бизнесмен 4 октября сообщил, что "все еще очень поддерживает" Украину, а 8-го – рассказал в Twitter об общении с президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году. 

11 октября издание Vice написало, что Маск перед публикацией скандальных твитов обсуждал тему Украины с Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Бизнесмен опроверг это сообщение. "Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – заявил он.

Теги: CNN, война России против Украины, Илон Маск, Starlink
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