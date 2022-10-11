Маск отрицает, что перед скандальными твитам о войне имел разговор с Путиным

Маск заявил, что разговаривал с Путиным только раз – в 2021 году Фото: EPA

Издание Vice 11 октября написало, что Маск обсуждал тему Украины с Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условиях. Об этом Маск якобы рассказал основателю консалтинговой компании Eurasia Group Яну Бреммеру, а тот – своим сотрудникам.

Когда у Маска в Twitter спросили, был ли такой разговор, он ответил отрицательно.

"Нет. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – написал он в ответ на вопрос об этом разговоре.

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space. — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022