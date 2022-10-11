Маск отрицает, что перед скандальными твитам о войне имел разговор с Путиным

Издание Vice 11 октября написало, что Маск обсуждал тему Украины с Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условиях. Об этом Маск якобы рассказал основателю консалтинговой компании Eurasia Group Яну Бреммеру, а тот – своим сотрудникам.
Когда у Маска в Twitter спросили, был ли такой разговор, он ответил отрицательно.
"Нет. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – написал он в ответ на вопрос об этом разговоре.
No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space.— Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022
Маск 3 октября предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.
Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на твит американского бизнесмена, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию".
Маск ответил Зеленскому, что он "все еще очень поддерживает" Украину, но убежден, что "массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".