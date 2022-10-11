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Маск перед серией скандальных постов о войне в Украине разговаривал с Путиным – СМИ

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Маск 3 октября предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ
Маск 3 октября предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ
Фото: EPA

Глава SpaceX и Tesla, американский предприниматель Илон Маск перед своими скандальными твитами о варианте "мира" между Украиной и Россией разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил основатель консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер во внутренней рассылке сотрудникам компании, которую видели журналисты Vice.

По словам Бреммера, генеральный директор Tesla сам сказал ему, что Путин готов к переговорам, но только в том случае, если Крым останется российским, а Украина примет форму постоянного нейтралитета и признает аннексию Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Также Маск сказал, что Путин заявил ему якобы эти цели будут достигнуты "несмотря ни на что", включая возможность нанесения ядерного удара, если Украина вторгнется в Крым. В свою очередь Маск отметил, что "необходимо сделать все, чтобы избежать такого исхода".

Контекст:

Маск 3 октября предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.

Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на твит американского бизнесмена, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию".

Маск ответил Зеленскому, что он "все еще очень поддерживает" Украину, но убежден, что "массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, ядерное оружие, война, аннексия, война России против Украины, Илон Маск
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