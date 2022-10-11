Маск перед серией скандальных постов о войне в Украине разговаривал с Путиным – СМИ

Маск 3 октября предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ Фото: EPA

По словам Бреммера, генеральный директор Tesla сам сказал ему, что Путин готов к переговорам, но только в том случае, если Крым останется российским, а Украина примет форму постоянного нейтралитета и признает аннексию Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Также Маск сказал, что Путин заявил ему якобы эти цели будут достигнуты "несмотря ни на что", включая возможность нанесения ядерного удара, если Украина вторгнется в Крым. В свою очередь Маск отметил, что "необходимо сделать все, чтобы избежать такого исхода".