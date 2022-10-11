Маск перед серией скандальных постов о войне в Украине разговаривал с Путиным – СМИ

По словам Бреммера, генеральный директор Tesla сам сказал ему, что Путин готов к переговорам, но только в том случае, если Крым останется российским, а Украина примет форму постоянного нейтралитета и признает аннексию Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
Также Маск сказал, что Путин заявил ему якобы эти цели будут достигнуты "несмотря ни на что", включая возможность нанесения ядерного удара, если Украина вторгнется в Крым. В свою очередь Маск отметил, что "необходимо сделать все, чтобы избежать такого исхода".
Маск 3 октября предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.
Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на твит американского бизнесмена, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию".
Маск ответил Зеленскому, что он "все еще очень поддерживает" Украину, но убежден, что "массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".