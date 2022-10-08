"Пытаюсь делать правильные вещи". Маск сообщил, что контактирует с "другой стороной" войны в Украине

Маск утверждает, что общался с Путиным по видеосвязи в 2021 году, в Кремле не комментируют его заявление Фото: ЕРА

О этом он сообщил в ходе обсуждения статьи Financial Times о проблемах со связью Starlink на фронте в Украине.

Бизнесмен, общаясь с пользователями соцсети, рассказал, что находится на постоянном контакте с вице-премьером – министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым, после чего его спросили: "Поддерживаете ли вы регулярные контакты с любой другой стороной, вовлеченной в эту войну?"

"Довольно много. Стараюсь поступать правильно, что не всегда понятно", – ответил бизнесмен.

Quite a few. Trying to do the right thing, which is not always clear. — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022

Дальнейшего обсуждения этого вопроса не было и Маск не конкретизировал, что имел ввиду, рассказывая о своих контактах с "другой стороной".

Но Financial Times пишет, что в 2021 году Маск выступил по видеосвязи на конференции, организованной Сергеем Кириенко – одним из двух первых заместителей главы администрации президента России, который, по данным Госдепа США курировал проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

В том же году (13 февраля) Маск в Twitter приглашал президента РФ Владимира Путина пообщаться в Clubhouse. "Было бы большой честью поговорить с вами", – написал он тогда на русском.

5 октября 2022 года Маск заявил, что он общался с главой Кремля по видеосвязи в прошлом году.

We talked via videoconference last year — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 октября отказался от комментариев по поводу переговоров Маска с Путиным по видеосвязи, пишет Financial Times.