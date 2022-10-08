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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пытаюсь делать правильные вещи". Маск сообщил, что контактирует с "другой стороной" войны в Украине

Маск утверждает, что общался с Путиным по видеосвязи в 2021 году, в Кремле не комментируют его заявление
Маск утверждает, что общался с Путиным по видеосвязи в 2021 году, в Кремле не комментируют его заявление
Фото: ЕРА

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaseX Илон Маск 7 октября в Twitter заявил, что контактирует с "другой стороной" войны в Украине.

О этом он сообщил в ходе обсуждения статьи Financial Times о проблемах со связью Starlink на фронте в Украине. 

Бизнесмен, общаясь с пользователями соцсети, рассказал, что находится на постоянном контакте с вице-премьером – министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым, после чего его спросили: "Поддерживаете ли вы регулярные контакты с любой другой стороной, вовлеченной в эту войну?"

"Довольно много. Стараюсь поступать правильно, что не всегда понятно", – ответил бизнесмен. 

Дальнейшего обсуждения этого вопроса не было и Маск не конкретизировал, что имел ввиду, рассказывая о своих контактах с "другой стороной".

Но Financial Times пишет, что в 2021 году Маск  выступил по видеосвязи на конференции, организованной Сергеем Кириенко – одним из двух первых заместителей главы администрации президента России, который, по данным Госдепа США курировал проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

В том же году (13 февраля) Маск в Twitter приглашал президента РФ Владимира Путина пообщаться в Clubhouse. "Было бы большой честью поговорить с вами", – написал он тогда на русском. 

5 октября 2022 года Маск заявил, что он общался с главой Кремля по видеосвязи в прошлом году. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 октября отказался от комментариев по поводу переговоров Маска с Путиным по видеосвязи, пишет Financial Times.

Контекст:

Маск 3 октября предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.

Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на твит американского бизнесмена, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию".

Маск ответил Зеленскому, что он "все еще очень поддерживает" Украину, но убежден, что "массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, переговоры, Tesla, война России против Украины, Илон Маск, Starlink
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