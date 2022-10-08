"Пытаюсь делать правильные вещи". Маск сообщил, что контактирует с "другой стороной" войны в Украине

О этом он сообщил в ходе обсуждения статьи Financial Times о проблемах со связью Starlink на фронте в Украине.
Бизнесмен, общаясь с пользователями соцсети, рассказал, что находится на постоянном контакте с вице-премьером – министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым, после чего его спросили: "Поддерживаете ли вы регулярные контакты с любой другой стороной, вовлеченной в эту войну?"
"Довольно много. Стараюсь поступать правильно, что не всегда понятно", – ответил бизнесмен.
Quite a few. Trying to do the right thing, which is not always clear.— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022
Дальнейшего обсуждения этого вопроса не было и Маск не конкретизировал, что имел ввиду, рассказывая о своих контактах с "другой стороной".
Но Financial Times пишет, что в 2021 году Маск выступил по видеосвязи на конференции, организованной Сергеем Кириенко – одним из двух первых заместителей главы администрации президента России, который, по данным Госдепа США курировал проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.
В том же году (13 февраля) Маск в Twitter приглашал президента РФ Владимира Путина пообщаться в Clubhouse. "Было бы большой честью поговорить с вами", – написал он тогда на русском.
5 октября 2022 года Маск заявил, что он общался с главой Кремля по видеосвязи в прошлом году.
We talked via videoconference last year— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 октября отказался от комментариев по поводу переговоров Маска с Путиным по видеосвязи, пишет Financial Times.
Маск 3 октября предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.
Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на твит американского бизнесмена, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию".
Маск ответил Зеленскому, что он "все еще очень поддерживает" Украину, но убежден, что "массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".