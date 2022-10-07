Суд Маска с Twitter: миллиардер получил время, чтобы закрыть сделку

5 октября Маск заявил о готовности купить Twitter по той же цене, которую предлагал раньше – $44 млрд Фото: ЕРА

Судья Кэтлин Сент-Джуд Маккорми, рассматривающая спор о приобретении соцсети, 28 октября назначит время продолжения процесса, если до этого сделка по покупке соцсети гендиректором Tesla не будет закрыта, пишет канал.

Адвокаты Илона Маска 6 октября подали ходатайство о приостановлении судебного разбирательства с Twitter и об удалении из судебного расписания процесса, который должен был начаться 17 октября. Они указали на "изменившиеся обстоятельства, которые фактически вызвали это действие". В заявлении говорится, что разбирательство нужно приостановить "до закрытия сделки".

5 октября Илон Маск в письме Twitter, опубликованном Bloomberg, заявил о готовности купить Twitter по той же цене, которую предлагал изначально – $44 млрд.

CNN отмечает, что в Twitter выступили против ходатайства Маска о прекращении разбирательства и выразили опасения, что он не сможет быстро закрыть сделку. При этом ранее, как отмечает Reuters, соцсеть добивалась, чтобы Маск закрыл сделку по первоначальной цене. Кроме того, Маску грозил штраф.

Агентство отметило, что если сделка состоится, бизнесмен возьмет управление компанией на себя. В Twitter он писал, что эта покупка ускорит разработку универсального приложения X, которое он планирует создать.