Суд Маска с Twitter: миллиардер получил время, чтобы закрыть сделку

Судья Кэтлин Сент-Джуд Маккорми, рассматривающая спор о приобретении соцсети, 28 октября назначит время продолжения процесса, если до этого сделка по покупке соцсети гендиректором Tesla не будет закрыта, пишет канал.
Адвокаты Илона Маска 6 октября подали ходатайство о приостановлении судебного разбирательства с Twitter и об удалении из судебного расписания процесса, который должен был начаться 17 октября. Они указали на "изменившиеся обстоятельства, которые фактически вызвали это действие". В заявлении говорится, что разбирательство нужно приостановить "до закрытия сделки".
5 октября Илон Маск в письме Twitter, опубликованном Bloomberg, заявил о готовности купить Twitter по той же цене, которую предлагал изначально – $44 млрд.
CNN отмечает, что в Twitter выступили против ходатайства Маска о прекращении разбирательства и выразили опасения, что он не сможет быстро закрыть сделку. При этом ранее, как отмечает Reuters, соцсеть добивалась, чтобы Маск закрыл сделку по первоначальной цене. Кроме того, Маску грозил штраф.
Агентство отметило, что если сделка состоится, бизнесмен возьмет управление компанией на себя. В Twitter он писал, что эта покупка ускорит разработку универсального приложения X, которое он планирует создать.
14 апреля Маск сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.
25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc, и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.
13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах.
8 июля миллиардер сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным".