ГОРДОН
 
 
МИР

Маск хочет купить Twitter по первоначальной цене и закрыть судебное дело

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маск заявил, что покупка Twitter ускорит создание приложения Х
Маск заявил, что покупка Twitter ускорит создание приложения Х
Фото: EPA

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск хочет завершить сделку по покупке Twitter по первоначальной цене – $44 млрд. Его юристы 3 октября направили в компанию письмо с предложением прекратить судебный процесс.

"Сторона Маска намерена приступить к закрытию апрельской сделки 2022 года... при условии, что Канцлерский суд штата Делавэр немедленно приостановит разбирательство по делу Twitter против Маска", – сказано в письме.

Как сообщил представитель Twitter телеканалу Bloomberg, они получили письмо и намерены закрыть сделку по согласованной цене. В то же время агентство Reuters пишет, что Twitter еще не решил, соглашаться ли на условия бизнесмена. 

Обновленное предложение предшествовало "долгожданному противостоянию между Маском и Twitter" в суде, отметило Reuters. Социальная сеть планировала добиваться, чтобы Маск закрыл сделку по первоначальной цене. Кроме того, Маску грозил штраф.

Агентство отметило, что если сделка состоится, бизнесмен возьмет управление компанией на себя. В Twitter он написал, что эта покупка ускорит создание универсального приложения X, которое он планирует создать.

На фоне новостей о возможном возобновлении сделки стоимость акций Twitter выросла на 18%, после чего торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены, отметило Reuters. 

Контекст:

14 апреля Маск сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.

25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc, и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.

13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах.

8 июля миллиардер сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным".

Теги: Twitter, соцсети, Илон Маск, сделка, Делавэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим – своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
"Маленькие ежедневные ритуалы придают ощущение "жизни". Каменских снялась в халате
"Маленькие ежедневные ритуалы придают ощущение "жизни". Каменских снялась в халате
"До чего симпатичные физиноагенты!" Макаревич показал жену и сына крупным планом
"До чего симпатичные физиноагенты!" Макаревич показал жену и сына крупным планом
Пенн сыграет вымышленную версию самого себя в австралийском военном сериале
Пенн сыграет вымышленную версию самого себя в австралийском военном сериале
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (188482)
2
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (120650)
3
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (120015)
4
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (104661)
5
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (93705)
6
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (88838)
7
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (78959) G
8
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (59537)
 
 
 
 