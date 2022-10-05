Маск хочет купить Twitter по первоначальной цене и закрыть судебное дело

"Сторона Маска намерена приступить к закрытию апрельской сделки 2022 года... при условии, что Канцлерский суд штата Делавэр немедленно приостановит разбирательство по делу Twitter против Маска", – сказано в письме.
Как сообщил представитель Twitter телеканалу Bloomberg, они получили письмо и намерены закрыть сделку по согласованной цене. В то же время агентство Reuters пишет, что Twitter еще не решил, соглашаться ли на условия бизнесмена.
Обновленное предложение предшествовало "долгожданному противостоянию между Маском и Twitter" в суде, отметило Reuters. Социальная сеть планировала добиваться, чтобы Маск закрыл сделку по первоначальной цене. Кроме того, Маску грозил штраф.
Агентство отметило, что если сделка состоится, бизнесмен возьмет управление компанией на себя. В Twitter он написал, что эта покупка ускорит создание универсального приложения X, которое он планирует создать.
Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022
На фоне новостей о возможном возобновлении сделки стоимость акций Twitter выросла на 18%, после чего торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены, отметило Reuters.
14 апреля Маск сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.
25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc, и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.
13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах.
8 июля миллиардер сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным".