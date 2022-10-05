Маск хочет купить Twitter по первоначальной цене и закрыть судебное дело

"Сторона Маска намерена приступить к закрытию апрельской сделки 2022 года... при условии, что Канцлерский суд штата Делавэр немедленно приостановит разбирательство по делу Twitter против Маска", – сказано в письме.

Как сообщил представитель Twitter телеканалу Bloomberg, они получили письмо и намерены закрыть сделку по согласованной цене. В то же время агентство Reuters пишет, что Twitter еще не решил, соглашаться ли на условия бизнесмена.

Обновленное предложение предшествовало "долгожданному противостоянию между Маском и Twitter" в суде, отметило Reuters. Социальная сеть планировала добиваться, чтобы Маск закрыл сделку по первоначальной цене. Кроме того, Маску грозил штраф.

Агентство отметило, что если сделка состоится, бизнесмен возьмет управление компанией на себя. В Twitter он написал, что эта покупка ускорит создание универсального приложения X, которое он планирует создать.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

На фоне новостей о возможном возобновлении сделки стоимость акций Twitter выросла на 18%, после чего торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены, отметило Reuters.