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Маск заявил о разрыве сделки с Twitter – Reuters

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Маск заявил о прекращении сделки с Twitter
Маск заявил о прекращении сделки с Twitter
Фото: ru.wikipedia.org / Debbie Rowe

Американский бизнесмен, миллиардер и инженер Илон Маск заявил, что прекращает сделку с Twitter на сумму $44 млрд, сообщает 8 июля Reuters.

По словам Маска, компания так и не не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе.

Акции Twitter упали на 7% в ходе расширенных торгов. В апреле Маск предлагал $54,2 за акцию, пишет Reuters.

Газета The Washington Post 7 июля писала, что в случае расторжения сделки Маску грозит штраф в размере $1 млрд.

Контекст:

4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.

14 апреля бизнесмен сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.

25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc, и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.

13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети.

7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах.

Теги: Twitter, экономика, бизнес, штраф, акции, соцсети, Илон Маск, Reuters, сделка, соцсеть, бизнесмен
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