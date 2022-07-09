Маск заявил о разрыве сделки с Twitter – Reuters

По словам Маска, компания так и не не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе.
Акции Twitter упали на 7% в ходе расширенных торгов. В апреле Маск предлагал $54,2 за акцию, пишет Reuters.
Газета The Washington Post 7 июля писала, что в случае расторжения сделки Маску грозит штраф в размере $1 млрд.
4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.
14 апреля бизнесмен сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.
25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc, и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.
13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети.
7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах.