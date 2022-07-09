Маск заявил о разрыве сделки с Twitter – Reuters

Маск заявил о прекращении сделки с Twitter Фото: ru.wikipedia.org / Debbie Rowe

По словам Маска, компания так и не не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе.

Акции Twitter упали на 7% в ходе расширенных торгов. В апреле Маск предлагал $54,2 за акцию, пишет Reuters.

Газета The Washington Post 7 июля писала, что в случае расторжения сделки Маску грозит штраф в размере $1 млрд.