Маск назвал причину, по которой может вернуться к покупке Twitter

Для этого компания должна обнародовать механизм подтверждения подлинности аккаунтов, говорится в сообщении.
"Если Twitter раскроет свой метод выборки 100 аккаунтов и способ подтверждения их подлинности, соглашение будет заключено на начальных условиях. Однако если выяснится, что они солгали, сделки не должно быть", – написал бизнесмен.
Good summary of the problem.— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022
If Twitter simply provides their method of sampling 100 accounts and how they’re confirmed to be real, the deal should proceed on original terms.
However, if it turns out that their SEC filings are materially false, then it should not.
В октябре в гражданском суде штата Делавэр (США) должно начаться слушание иска Twitter против Маска из-за отказа от сделки по покупке соцсети. Как писало 19 июля Delaware Live, миллиардера обвиняют в невыполнении обязательств перед Twitter и его акционерами.
"Устроив публичное зрелище, чтобы ввести Twitter в игру, и предложив, а затем подписав выгодное для продавца соглашение о слиянии, Маск, по-видимому, считает, что он – в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, – волен передумать, нарушить деятельность компании, уничтожить стоимость акций и уйти", – говорится в иске.
Представитель Маска отметил, что до октября стороны не успеют подготовиться к суду, в то же время добавив, что "неопределенность" не выгодна ни ответчику, ни истцу. Поэтому если Маск будет заинтересован в завершении сделки, он сделает это как можно скорее, однако, отметил адвокат, бизнесмена до сих пор волнует вопрос о количестве спам-аккаунтов.
4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.
14 апреля бизнесмен сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.
25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc, и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.
13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах.
8 июля миллиардер сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным".