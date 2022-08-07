Маск назвал причину, по которой может вернуться к покупке Twitter

В октябре в гражданском суде штата Делавер (США) должно начаться слушание иска Twitter против Маска Фото: ЕРА

Для этого компания должна обнародовать механизм подтверждения подлинности аккаунтов, говорится в сообщении.

"Если Twitter раскроет свой метод выборки 100 аккаунтов и способ подтверждения их подлинности, соглашение будет заключено на начальных условиях. Однако если выяснится, что они солгали, сделки не должно быть", – написал бизнесмен.

Good summary of the problem.



If Twitter simply provides their method of sampling 100 accounts and how they’re confirmed to be real, the deal should proceed on original terms.



However, if it turns out that their SEC filings are materially false, then it should not. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022

В октябре в гражданском суде штата Делавэр (США) должно начаться слушание иска Twitter против Маска из-за отказа от сделки по покупке соцсети. Как писало 19 июля Delaware Live, миллиардера обвиняют в невыполнении обязательств перед Twitter и его акционерами.