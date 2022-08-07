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Маск назвал причину, по которой может вернуться к покупке Twitter

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В октябре в гражданском суде штата Делавер (США) должно начаться слушание иска Twitter против Маска
В октябре в гражданском суде штата Делавер (США) должно начаться слушание иска Twitter против Маска
Фото: ЕРА

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может возобновить сделку по приобретению Twitter, об этом он написал в своем аккаунте соцсети.

Для этого компания должна обнародовать механизм подтверждения подлинности аккаунтов, говорится в сообщении.

"Если Twitter раскроет свой метод выборки 100 аккаунтов и способ подтверждения их подлинности, соглашение будет заключено на начальных условиях. Однако если выяснится, что они солгали, сделки не должно быть", – написал бизнесмен.

В октябре в гражданском суде штата Делавэр (США) должно начаться слушание иска Twitter против Маска из-за отказа от сделки по покупке соцсети. Как писало 19 июля Delaware Live, миллиардера обвиняют в невыполнении обязательств перед Twitter и его акционерами.

"Устроив публичное зрелище, чтобы ввести Twitter в игру, и предложив, а затем подписав выгодное для продавца соглашение о слиянии, Маск, по-видимому, считает, что он – в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, – волен передумать, нарушить деятельность компании, уничтожить стоимость акций и уйти", – говорится в иске.

Представитель Маска отметил, что до октября стороны не успеют подготовиться к суду, в то же время добавив, что "неопределенность" не выгодна ни ответчику, ни истцу. Поэтому если Маск будет заинтересован в завершении сделки, он сделает это как можно скорее, однако, отметил адвокат, бизнесмена до сих пор волнует вопрос о количестве спам-аккаунтов.

Контекст:

4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.

14 апреля бизнесмен сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.

25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc, и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.

13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах.

8 июля миллиардер сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным".

Теги: США, Twitter, SpaceX, Tesla, Илон Маск, сделка
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