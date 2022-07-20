Суд в США рассмотрит иск Twitter против Маска по ускоренной процедуре

Судебный процесс продлится пять дней. Как отметила судья, более длительная "неопределенность" по поводу сделки нанесет ущерб Twitter. Маск в свою очередь просил, чтобы рассмотрение началось в феврале и проходило по обычной процедуре (в течение двух недель).

Во время виртуального судебного слушания, которое состоялось 19 июля, адвокат Twitter Уильям Сэвитт заявил, что "Маск был и остается обязанным приложить все усилия, чтобы закрыть сделку", а жалобу бизнесмена на спам-аккаунты он назвал "предлогом для оправдания расторжения соглашения о приобретении".

Представитель Маска отметил, что до октября стороны не успеют подготовиться к суду, в то же время добавив, что "неопределенность" не выгодна ни ответчику, ни истцу, поэтому, если Маск будет заинтересован в завершении сделки, он сделает это как можно скорее. Однако, отметил адвокат, бизнесмена до сих пор волнует вопрос о количестве спам-аккаунтов.

После решения суда акции Twitter выросли на 5,4%, отметило издание Bloomberg.