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Суд в США рассмотрит иск Twitter против Маска по ускоренной процедуре

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Twitter подала иск против Илона Маска 12 июля
Twitter подала иск против Илона Маска 12 июля
Фото: ЕРА

Гражданский суд штата Делавер (США) в октябре проведет ускоренное рассмотрение иска компании Twitter против основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска из-за отказа от сделки по покупке соцсети. Об этом 19 июля сообщило издание Delaware Live.

Судебный процесс продлится пять дней. Как отметила судья, более длительная "неопределенность" по поводу сделки нанесет ущерб Twitter. Маск в свою очередь просил, чтобы рассмотрение началось в феврале и проходило по обычной процедуре (в течение двух недель).

Во время виртуального судебного слушания, которое состоялось 19 июля, адвокат Twitter Уильям Сэвитт заявил, что "Маск был и остается обязанным приложить все усилия, чтобы закрыть сделку", а жалобу бизнесмена на спам-аккаунты он назвал "предлогом для оправдания расторжения соглашения о приобретении".

Представитель Маска отметил, что до октября стороны не успеют подготовиться к суду, в то же время добавив, что "неопределенность" не выгодна ни ответчику, ни истцу, поэтому, если Маск будет заинтересован в завершении сделки, он сделает это как можно скорее. Однако, отметил адвокат, бизнесмена до сих пор волнует вопрос о количестве спам-аккаунтов.

После решения суда акции Twitter выросли на 5,4%, отметило издание Bloomberg.

Контекст:

4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.

14 апреля бизнесмен сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.

25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc, и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.

13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах.

8 июля миллиардер сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным"

Теги: США, Twitter, бизнес, акции, соцсети, Илон Маск, миллиардер, сделка, судья, иск, соглашение
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