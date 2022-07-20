Суд в США рассмотрит иск Twitter против Маска по ускоренной процедуре

Судебный процесс продлится пять дней. Как отметила судья, более длительная "неопределенность" по поводу сделки нанесет ущерб Twitter. Маск в свою очередь просил, чтобы рассмотрение началось в феврале и проходило по обычной процедуре (в течение двух недель).
Во время виртуального судебного слушания, которое состоялось 19 июля, адвокат Twitter Уильям Сэвитт заявил, что "Маск был и остается обязанным приложить все усилия, чтобы закрыть сделку", а жалобу бизнесмена на спам-аккаунты он назвал "предлогом для оправдания расторжения соглашения о приобретении".
Представитель Маска отметил, что до октября стороны не успеют подготовиться к суду, в то же время добавив, что "неопределенность" не выгодна ни ответчику, ни истцу, поэтому, если Маск будет заинтересован в завершении сделки, он сделает это как можно скорее. Однако, отметил адвокат, бизнесмена до сих пор волнует вопрос о количестве спам-аккаунтов.
После решения суда акции Twitter выросли на 5,4%, отметило издание Bloomberg.
4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.
14 апреля бизнесмен сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.
25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc, и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.
13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах.
8 июля миллиардер сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным".