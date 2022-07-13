Twitter подала иск на Маска из-за разрыва сделки на покупку компании

Twitter сообщила, что Маск после заключения обязывающего соглашения о слиянии теперь "отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и ее акционерами, поскольку подписанная им сделка больше не служит его личным интересам".

В иске, поданном 12 июля, Twitter утверждает, что поведение Маска было "недобросовестным", и обвиняет генерального директора Tesla в отказе от сделки, поскольку "рынок начал меняться".

"Устроив публичное зрелище, чтобы ввести Twitter в игру, и предложив, а затем подписав выгодное для продавца соглашение о слиянии, Маск, по-видимому, считает, что он – в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, – волен передумать, нарушить деятельность компании, уничтожить стоимость акций и уйти", – говорится в иске Twitter.