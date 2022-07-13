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Twitter подала иск на Маска из-за разрыва сделки на покупку компании

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Маск заявил, что передумал покупать Twitter, 8 июля
Маск заявил, что передумал покупать Twitter, 8 июля
Фото: EPA

Американская компания Twitter подала иск против бизнесмена Илона Маска после того, как миллиардер объявил о расторжении сделки на покупку компании. Об этом сообщает CNBC.

Twitter сообщила, что Маск после заключения обязывающего соглашения о слиянии теперь "отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и ее акционерами, поскольку подписанная им сделка больше не служит его личным интересам".

В иске, поданном 12 июля, Twitter утверждает, что поведение Маска было "недобросовестным", и обвиняет генерального директора Tesla в отказе от сделки, поскольку "рынок начал меняться".

"Устроив публичное зрелище, чтобы ввести Twitter в игру, и предложив, а затем подписав выгодное для продавца соглашение о слиянии, Маск, по-видимому, считает, что он – в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, – волен передумать, нарушить деятельность компании, уничтожить стоимость акций и уйти", – говорится в иске Twitter.

Контекст:

4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.

14 апреля бизнесмен сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.

25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc, и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.

13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах.

8 июля миллиардер сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Twitter, соцсети, Илон Маск, сделка, иск
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