"Безответственное обращение с данными пользователей". Маск нашел новый повод не покупать Twitter за $44 млрд

Адвокаты основателя компаний SpaceX и Tesla сослались на заявления бывшего главы службы безопасности соцсети Пейтера Затко, который обвинил руководство в безответственном обращении с данными пользователей Twitter.
Затко, в частности, утверждал, что неоднократно предупреждал начальство о недостатках в работе с личной информацией, включая использование устаревшего программного обеспечения, а топ-менеджмент компании скрывал информацию о нарушениях правил кибербезопасности, отмечает агентство.
Обвинения Затко означают, что Twitter нарушил условия сделки, считают юристы Маска. Они также обратили внимание на заявления Затко о том, что руководство Twitter не знало, сколько аккаунтов в соцсети являются фейковыми.
Bloomberg пишет, что защита Twitter также вызвала бывшего сотрудника для дачи показаний. Разбирательство с участие более 100 свидетелей должно начаться 17 октября.
4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.
14 апреля бизнесмен сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.
25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc, и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.
13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах.
8 июля миллиардер сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным".
Гражданский суд штата Делавэр (США) в октябре проведет ускоренное рассмотрение иска Twitter против Маска. Судебный процесс продлится пять дней. Как отметила судья, более длительная "неопределенность" по поводу сделки нанесет ущерб Twitter.