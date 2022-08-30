"Безответственное обращение с данными пользователей". Маск нашел новый повод не покупать Twitter за $44 млрд

Адвокаты основателя компаний SpaceX и Tesla сослались на заявления бывшего главы службы безопасности соцсети Пейтера Затко, который обвинил руководство в безответственном обращении с данными пользователей Twitter.

Затко, в частности, утверждал, что неоднократно предупреждал начальство о недостатках в работе с личной информацией, включая использование устаревшего программного обеспечения, а топ-менеджмент компании скрывал информацию о нарушениях правил кибербезопасности, отмечает агентство.

Обвинения Затко означают, что Twitter нарушил условия сделки, считают юристы Маска. Они также обратили внимание на заявления Затко о том, что руководство Twitter не знало, сколько аккаунтов в соцсети являются фейковыми.

Bloomberg пишет, что защита Twitter также вызвала бывшего сотрудника для дачи показаний. Разбирательство с участие более 100 свидетелей должно начаться 17 октября.