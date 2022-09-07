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Юристы Twitter обнародовали переписку Маска – он назвал покупку бессмысленной, "если мы движемся к третьей мировой войне"

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Маск согласился на покупку компании за две недели до отправки сообщений о возможной войне
Маск согласился на покупку компании за две недели до отправки сообщений о возможной войне
Фото: ЕРА

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск мог отказаться от покупки Twitter из-за вторжения России в Украину. Это следует из переписки американского миллиардера с банкиром Morgan Stanley, которую представили в суде юристы Twitter, пишет Business Insider.

Morgan Stanley предоставил частичное финансирование для покупки. В сообщении миллиардер написал, что она не имеет смысла, "если приближается третья мировая война". 

"Давайте притормозим на несколько дней. Завтрашняя речь [президента России Владимира] Путина очень важная", – написал Маск 8 мая, имея в виду выступление российского президента 9 мая.

"Не имеет смысла покупать Twitter, если приближается третья мировая война", – заключил он.

Адвокаты Twitter используют переписку Маска, чтобы доказать: миллиардер хочет отказаться от покупки соцсети за $44 млрд по личным причинам, а не из-за опасений, связанных с фейковыми аккаунтами, поясняет Bloomberg. Маск согласился на покупку компании за две недели до отправки сообщений о речи Путина, уточняет агентство.

Адвокат Маска Алекс Спиро в ответ заявил, что любой бизнесмен был бы обеспокоен влиянием потенциальной войны на фондовый рынок. Адвокат добавил, что слова Маска вырваны из контекста, пишет Business Insider.

Контекст:

4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.

14 апреля бизнесмен сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.

25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc, и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.

13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах.

8 июля миллиардер сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным".

Гражданский суд штата Делавэр (США) в октябре проведет ускоренное рассмотрение иска Twitter против Маска. Судебный процесс продлится пять дней. Как отметила судья, более длительная "неопределенность" по поводу сделки нанесет ущерб Twitter.

30 августа юристы Маска подали в суд документы, которые якобы свидетельствуют о "безответственном обращении с данными пользователей Twitter", что тоже могло стать поводом для отказа от сделки.

Теги: Twitter, Илон Маск, сделка
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