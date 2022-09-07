Юристы Twitter обнародовали переписку Маска – он назвал покупку бессмысленной, "если мы движемся к третьей мировой войне"

Маск согласился на покупку компании за две недели до отправки сообщений о возможной войне Фото: ЕРА

Morgan Stanley предоставил частичное финансирование для покупки. В сообщении миллиардер написал, что она не имеет смысла, "если приближается третья мировая война".

"Давайте притормозим на несколько дней. Завтрашняя речь [президента России Владимира] Путина очень важная", – написал Маск 8 мая, имея в виду выступление российского президента 9 мая.

"Не имеет смысла покупать Twitter, если приближается третья мировая война", – заключил он.

Адвокаты Twitter используют переписку Маска, чтобы доказать: миллиардер хочет отказаться от покупки соцсети за $44 млрд по личным причинам, а не из-за опасений, связанных с фейковыми аккаунтами, поясняет Bloomberg. Маск согласился на покупку компании за две недели до отправки сообщений о речи Путина, уточняет агентство.