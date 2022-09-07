Юристы Twitter обнародовали переписку Маска – он назвал покупку бессмысленной, "если мы движемся к третьей мировой войне"

Morgan Stanley предоставил частичное финансирование для покупки. В сообщении миллиардер написал, что она не имеет смысла, "если приближается третья мировая война".
"Давайте притормозим на несколько дней. Завтрашняя речь [президента России Владимира] Путина очень важная", – написал Маск 8 мая, имея в виду выступление российского президента 9 мая.
"Не имеет смысла покупать Twitter, если приближается третья мировая война", – заключил он.
Адвокаты Twitter используют переписку Маска, чтобы доказать: миллиардер хочет отказаться от покупки соцсети за $44 млрд по личным причинам, а не из-за опасений, связанных с фейковыми аккаунтами, поясняет Bloomberg. Маск согласился на покупку компании за две недели до отправки сообщений о речи Путина, уточняет агентство.
Адвокат Маска Алекс Спиро в ответ заявил, что любой бизнесмен был бы обеспокоен влиянием потенциальной войны на фондовый рынок. Адвокат добавил, что слова Маска вырваны из контекста, пишет Business Insider.
4 апреля агентство Bloomberg написало, что Маск купил 9,2% акций Twitter и стал крупнейшим акционером компании. После того как данные о покупке были раскрыты в отчете регулирующих органов, акции компании выросли на 27%.
14 апреля бизнесмен сделал предложение полностью купить соцсеть Twitter, так как, по его мнению, компания нуждается в преобразовании. Он предложил за 100% акций Twitter цену $43,4 млрд.
25 апреля Маск заключил сделку о покупке Twitter Inc, и компания приняла его "лучшее и окончательное предложение" в $44 млрд.
13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах.
8 июля миллиардер сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным".
Гражданский суд штата Делавэр (США) в октябре проведет ускоренное рассмотрение иска Twitter против Маска. Судебный процесс продлится пять дней. Как отметила судья, более длительная "неопределенность" по поводу сделки нанесет ущерб Twitter.
30 августа юристы Маска подали в суд документы, которые якобы свидетельствуют о "безответственном обращении с данными пользователей Twitter", что тоже могло стать поводом для отказа от сделки.