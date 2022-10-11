Фейгин: Маск хочет успеть что-то важное и боится, что ему помешает глобальная термоядерная война. Чихать он хотел на Путина

Фейгин о словах Маска: Я думаю, трава у него хорошая, но он мыслит мегагалактическими масштабами Фото: ЕРА

"Мы должны констатировать, что это выглядит очень странно. Это важно сказать. Выскажу свою точку зрения. Илон Маск не делал таких заявлений раньше. Вы знаете, он симпатизант республиканцев. Были отношения с [экс-президентом США] Дональдом Трампом. Там не все так просто. Да, он вовремя сумел сохранить дистанцию – ревизионное расстояние от Трампа. Трамп, что называется, фонит. Он радиоактивен. Но тем не менее симпатии его именно такие", – отметил Фейгин.

Он подчеркнул, что Маск ведет "глобальный космический проект" и это определяет стиль его мышления.

"Это проект, выходящий за пределы Земли, за пределы человеческих возможностей. Понять его проекты окончательно, чего он хочет через колонизацию Марса и всего остального, даже нам не суждено. Что у него в голове? У меня ощущение, что он хочет успеть что-то произвести важное. Он мой ровесник, ему 51 год. Он собирается успеть и боится, что ему может помешать глобальная термоядерная война с применение ядерного оружия в силу глупости человечества. Чихать он хотел на Путина. Мое глубокое убеждение – его нельзя купить. Он самый богатый человек на Земле", – заявил Фейгин.

"Говорят, у него в Китае большие интересы?" – спросил Гордон.

"Это несопоставимо с тем, что он делает в Америке. Там есть такой [Джордан] Питерсон, психолог, его кореш, который тоже неоднозначно высказывается по поводу украинского конфликта. Говорят, они оба, часто общаясь, очень боятся глобально конца Земли в результате термоядерной войны и предпринимают все усилия, чтобы этот конец оттянуть и колонизировать Марс. Звучит совершенно дико. Как некая матричная модель, в которой мы все находимся, а они за ее пределы вышли, демиургами себя считают. Но исключать этого нельзя. Люди в таких масштабах мыслят другими категориями: "Да что нам какой-то Крым, Тайвань? Мы колонизируем планеты, мыслим проектами, выходящими за пределы человеческого сознания". Можно допустить, что у этого человека, который любит покурить траву, это все каким-то образом соединяется и он может выдавать эти вещи на-гора", – считает Фейгин.

"Трава просроченная?" – уточнил журналист.

"Бог его знает. Думаю, трава у него хорошая. Но он мыслит мегагалактическими масштабами. Сказать, что он симпатизирует русским, не можем. Мы этого не замечали за ним", – сказал Фейгин.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube