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Фейгин: Маск хочет успеть что-то важное и боится, что ему помешает глобальная термоядерная война. Чихать он хотел на Путина

 
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Фейгин о словах Маска: Я думаю, трава у него хорошая, но он мыслит мегагалактическими масштабами
Фейгин о словах Маска: Я думаю, трава у него хорошая, но он мыслит мегагалактическими масштабами
Фото: ЕРА

Заявления американского предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaseX Илона Маска о ситуации в Украине выглядят очень странно, но его политические высказывания не указывают на его симпатии к России или президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Мы должны констатировать, что это выглядит очень странно. Это важно сказать. Выскажу свою точку зрения. Илон Маск не делал таких заявлений раньше. Вы знаете, он симпатизант республиканцев. Были отношения с [экс-президентом США] Дональдом Трампом. Там не все так просто. Да, он вовремя сумел сохранить дистанцию – ревизионное расстояние от Трампа. Трамп, что называется, фонит. Он радиоактивен. Но тем не менее симпатии его именно такие", – отметил Фейгин.

Он подчеркнул, что Маск ведет "глобальный космический проект" и это определяет стиль его мышления.

"Это проект, выходящий за пределы Земли, за пределы человеческих возможностей. Понять его проекты окончательно, чего он хочет через колонизацию Марса и всего остального, даже нам не суждено. Что у него в голове? У меня ощущение, что он хочет успеть что-то произвести важное. Он мой ровесник, ему 51 год. Он собирается успеть и боится, что ему может помешать глобальная термоядерная война с применение ядерного оружия в силу глупости человечества. Чихать он хотел на Путина. Мое глубокое убеждение – его нельзя купить. Он самый богатый человек на Земле", – заявил Фейгин.

"Говорят, у него в Китае большие интересы?" – спросил Гордон.

"Это несопоставимо с тем, что он делает в Америке. Там есть такой [Джордан] Питерсон, психолог, его кореш, который тоже неоднозначно высказывается по поводу украинского конфликта. Говорят, они оба, часто общаясь, очень боятся глобально конца Земли в результате термоядерной войны и предпринимают все усилия, чтобы этот конец оттянуть и колонизировать Марс. Звучит совершенно дико. Как некая матричная модель, в которой мы все находимся, а они за ее пределы вышли, демиургами себя считают. Но исключать этого нельзя. Люди в таких масштабах мыслят другими категориями: "Да что нам какой-то Крым, Тайвань? Мы колонизируем планеты, мыслим проектами, выходящими за пределы человеческого сознания". Можно допустить, что у этого человека, который любит покурить траву, это все каким-то образом соединяется и он может выдавать эти вещи на-гора", – считает Фейгин.

"Трава просроченная?" – уточнил журналист.

"Бог его знает. Думаю, трава у него хорошая. Но он мыслит мегагалактическими масштабами. Сказать, что он симпатизирует русским, не можем. Мы этого не замечали за ним", – сказал Фейгин. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Маск 3 октября предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.

Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на твит американского бизнесмена, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию".

Маск ответил Зеленскому, что он "все еще очень поддерживает" Украину, но убежден, что "массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, Марс, война, оккупация, Марк Фейгин, война России против Украины, Илон Маск
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