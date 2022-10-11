Фейгин: Группировка войск РФ на правом берегу Днепра будет снабжаться хуже

"Это большая проблема. Более того, это в том числе проблема с мобилизованными, потому что их надо доставлять на юг через Крым. Не через восток [Украины]. Грузы, снабжение идут не через Мелитополь или Херсон, а по этой ветке железнодорожной. Теперь это осложнено. И это же не просто мобилизованные в поезде едут. Там же груз с ними, вооружение, техника, оружие, все. Да даже еда для них. Надо же чем-то кормить группировку. Вот она на правом берегу Днепра почти была 25 тыс., сейчас меньше – погибших много, да. Может 21-22 тыс. Но их надо каждый день кормить. И это самая мелочь, самое ничтожное из того, что является необходимым", – обратил внимание Фейгин.

Он сомневается в эффективности паромных перевозок, которые сейчас пытаются наладить россияне.

"Мало ли что они там хотят на паромах возить? Это явно меньше, чем когда у тебя есть мост. Значит ли это что южная группировка будет снабжаться хуже? Это очевидно. Она будет хуже снабжаться, туда будет меньше заходить грузов, меньше возможность перебрасывать соединения, поскольку нет железнодорожного сообщения и автомобильного. Это ударит однозначно. И без того под огневым контролем находятся все переправы, а теперь что, даже переправлять нечего будет? Поэтому однозначно с военной точки зрения это будет проблема", – сказал Фейгин.

Он не исключает, что разрушение железнодорожного моста может привести к сворачиванию операции в Херсоне.

"Может ли это использоваться как предлог? Ну, мы не можем Херсон защитить. И так было плохо – все мосты разрушены. А теперь все. Надо оставлять Херсон, отводить войска. Невозможно снабжать. У нас с Крымом нет сообщения. А на паромах, бог его знает. Сейчас паром на дно пойдет... А кто сказал что это невозможно? И что тогда? Все извините, заканчиваем", – отметил Фейгин.

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