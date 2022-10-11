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Фейгин: Группировка войск РФ на правом берегу Днепра будет снабжаться хуже

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Фейгин: Надо оставлять Херсон, отводить войска. Невозможно снабжать
Фейгин: Надо оставлять Херсон, отводить войска. Невозможно снабжать
Фото: Николаевский Ванёк / Telegram

С военной точки зрения разрушение Крымского моста стало ударом для России и усилит проблемы с логистикой в оккупационной армии РФ, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Это большая проблема. Более того, это в том числе проблема с мобилизованными, потому что их надо доставлять на юг через Крым. Не через восток [Украины]. Грузы, снабжение идут не через Мелитополь или Херсон, а по этой ветке железнодорожной. Теперь это осложнено. И это же не просто мобилизованные в поезде едут. Там же груз с ними, вооружение, техника, оружие, все. Да даже еда для них. Надо же чем-то кормить группировку. Вот она на правом берегу Днепра почти была 25 тыс., сейчас меньше – погибших много, да. Может 21-22 тыс. Но их надо каждый день кормить. И это самая мелочь, самое ничтожное из того, что является необходимым", – обратил внимание Фейгин.

Он сомневается в эффективности паромных перевозок, которые сейчас пытаются наладить россияне.

"Мало ли что они там хотят на паромах возить? Это явно меньше, чем когда у тебя есть мост. Значит ли это что южная группировка будет снабжаться хуже? Это очевидно. Она будет хуже снабжаться, туда будет меньше заходить грузов, меньше возможность перебрасывать соединения, поскольку нет железнодорожного сообщения и автомобильного. Это ударит однозначно. И без того под огневым контролем находятся все переправы, а теперь что, даже переправлять нечего будет? Поэтому однозначно с военной точки зрения это будет проблема", – сказал Фейгин.

Он не исключает, что разрушение железнодорожного моста может привести к сворачиванию операции в Херсоне.

"Может ли это использоваться как предлог? Ну, мы не можем Херсон защитить. И так было плохо – все мосты разрушены. А теперь все. Надо оставлять Херсон, отводить войска. Невозможно снабжать. У нас с Крымом нет сообщения. А на паромах, бог его знает. Сейчас паром на дно пойдет... А кто сказал что это невозможно? И что тогда? Все извините, заканчиваем", – отметил Фейгин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" и подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

Власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому. "Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

9 октября замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает заказчиком и исполнителем взрыва на мосту Украину, а ответом России может быть только "прямое уничтожение террористов".

10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области. По данным замминистра обороны Украины Анны Маляр, РФ выпустила 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, Херсон, взрыв, война, ФСБ, Мелитополь, Керченский пролив, Марк Фейгин, мост, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Крымский мост, россияне
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