Маск подтвердил, что отказывается оплачивать Starlink для Украины, и сказал почему

Накануне CNN сообщил, что Маск предупредил об этом министерство обороны США и предложил ему взять на себя дальнейшее финансирование работы спутниковых систем в Украине. По оценкам SpaceX, до конца нынешнего года будет стоить более $120 млн, а в течение следующих 12 месяцев, вероятно, обойдется в $400 млн. Канал отметил, что письмо SpaceX направил в Пентагон еще в сентябре.
14 октября Смарт в Twitter написал, что Starlink "изменили правила войны", а отказ Маска связал с реакцией бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника на недавние "мирные инициативы" миллиардера. В начале октября он предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая среди прочего предусматривает признание украинского Крыма "российским".
"Отъ...бись – такой мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск", – написал тогда дипломат.
Реагируя на пост Смарта, Маск сказал, что выполняет совет Мельника.
"Мы просто следуем его рекомендации", – прокомментировал бизнесмен.
We’re just following his recommendation * *— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022
Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов.
В октябре он назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины". Маска раскритиковали, ответил на его высказывания и президент Украины Владимир Зеленский.
Бизнесмен 4 октября сообщил, что "все еще очень поддерживает" Украину, а 8-го – рассказал в Twitter об общении с президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году.
11 октября издание Vice написало, что Маск перед публикацией скандальных твитов обсуждал тему Украины с Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Бизнесмен опроверг это сообщение. "Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – заявил он.
В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.