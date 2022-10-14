Маск подтвердил, что отказывается оплачивать Starlink для Украины, и сказал почему

Накануне CNN сообщил, что Маск предупредил об этом министерство обороны США и предложил ему взять на себя дальнейшее финансирование работы спутниковых систем в Украине. По оценкам SpaceX, до конца нынешнего года будет стоить более $120 млн, а в течение следующих 12 месяцев, вероятно, обойдется в $400 млн. Канал отметил, что письмо SpaceX направил в Пентагон еще в сентябре.

14 октября Смарт в Twitter написал, что Starlink "изменили правила войны", а отказ Маска связал с реакцией бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника на недавние "мирные инициативы" миллиардера. В начале октября он предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая среди прочего предусматривает признание украинского Крыма "российским".

"Отъ...бись – такой мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск", – написал тогда дипломат.

Реагируя на пост Смарта, Маск сказал, что выполняет совет Мельника.

"Мы просто следуем его рекомендации", – прокомментировал бизнесмен.