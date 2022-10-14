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Маск подтвердил, что отказывается оплачивать Starlink для Украины, и сказал почему

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Маск заявил, что готов "отъ...баться" от Украины
Маск заявил, что готов "отъ...баться" от Украины
Фото: ЕРА

Основатель SpaceX Илон Маск в комментарии к твиту американского политтехнолога Джейсона Джея Смарта подтвердил информацию о том, что компания прекратит предоставлять Украине новые системы спутникового интернета Starlink и не будет оплачивать работу имеющихся.

Накануне CNN сообщил, что Маск предупредил об этом министерство обороны США и предложил ему взять на себя дальнейшее финансирование работы спутниковых систем в Украине. По оценкам SpaceX, до конца нынешнего года будет стоить более $120 млн, а в течение следующих 12 месяцев, вероятно, обойдется в $400 млн. Канал отметил, что письмо SpaceX направил в Пентагон еще в сентябре.

14 октября Смарт в Twitter написал, что Starlink "изменили правила войны", а отказ Маска связал с реакцией бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника на недавние "мирные инициативы" миллиардера. В начале октября он предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая среди прочего предусматривает признание украинского Крыма "российским".  

"Отъ...бись – такой мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск", – написал тогда дипломат.

Реагируя на пост Смарта, Маск сказал, что выполняет совет Мельника.

"Мы просто следуем его рекомендации", – прокомментировал бизнесмен.

Контекст:

Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. По данным CNN, Украина использует около 20 тыс. терминалов.

В октябре он назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины". Маска раскритиковали, ответил на его высказывания и президент Украины Владимир Зеленский. 

Бизнесмен 4 октября сообщил, что "все еще очень поддерживает" Украину, а 8-го – рассказал в Twitter об общении с президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году. 

11 октября издание Vice написало, что Маск перед публикацией скандальных твитов обсуждал тему Украины с Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Бизнесмен опроверг это сообщение. "Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", – заявил он.

В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. 

Теги: США, Пентагон, Андрей Мельник, война России против Украины, Илон Маск, Джейсон Джей Смарт, Starlink
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