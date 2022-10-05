В Белом доме ответили на "мирные инициативы" Маска: На усмотрение украинского народа

"Это их (Украины. – "ГОРДОН") решение, когда дело касается любой дипломатии или переговоров по этому поводу. И потому я оставляю это на усмотрение украинского народа", – подчеркнула Жан-Пьер.
По ее словам, США будут рядом с украинцами, когда они будут бороться за свой суверенитет.
"И это решение относительно их суверенитета, свободы, демократии будет приниматься вместе с ними", – заверила пресс-секретарь Белого дома.
Маск 3 октября предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.
Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на твит американского бизнесмена, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию".
В ответ Маск написал Зеленскому, заявив, что он "все еще очень поддерживает" Украину, но убежден, что "массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".