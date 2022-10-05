В Белом доме ответили на "мирные инициативы" Маска: На усмотрение украинского народа

Жан-Пьер подчеркнула, что украинцы сами определят, на каких условиях они хотят заключить мир с РФ Фото: EPA

"Это их (Украины. – "ГОРДОН") решение, когда дело касается любой дипломатии или переговоров по этому поводу. И потому я оставляю это на усмотрение украинского народа", – подчеркнула Жан-Пьер.

По ее словам, США будут рядом с украинцами, когда они будут бороться за свой суверенитет.

"И это решение относительно их суверенитета, свободы, демократии будет приниматься вместе с ними", – заверила пресс-секретарь Белого дома.