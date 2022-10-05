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В Белом доме ответили на "мирные инициативы" Маска: На усмотрение украинского народа

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Жан-Пьер подчеркнула, что украинцы сами определят, на каких условиях они хотят заключить мир с РФ
Жан-Пьер подчеркнула, что украинцы сами определят, на каких условиях они хотят заключить мир с РФ
Фото: EPA

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала "формулу мира" американского предпринимателя, миллиардера Илона Маска, который считает, что для завершения войны с РФ Украина должна признать Крым частью России и декларировать свой нейтральный статус. Во время брифинга 5 октября, который пресс-служба Белого дома транслировала в YouTube, она отметила, что США продолжают придерживаться принципа "ничего об Украине без самой Украины".

"Это их (Украины. – "ГОРДОН") решение, когда дело касается любой дипломатии или переговоров по этому поводу. И потому я оставляю это на усмотрение украинского народа", – подчеркнула Жан-Пьер.

По ее словам, США будут рядом с украинцами, когда они будут бороться за свой суверенитет.

"И это решение относительно их суверенитета, свободы, демократии будет приниматься вместе с ними", – заверила пресс-секретарь Белого дома.

Контекст:

Маск 3 октября предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу "формулы мира" между Украиной и РФ, которая, по его мнению, должна включать повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН, признание украинского Крыма "российским", обеспечение Украиной водоснабжения полуострова и ее нейтральный статус. Предложение предпринимателя вызвало критику, в том числе на пост Маска откликнулись многие украинские (и не только) политики и лидеры мнений.

Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ "маловероятной" и заявил, что "воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на твит американского бизнесмена, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию".

В ответ Маск написал Зеленскому, заявив, что он "все еще очень поддерживает" Украину, но убежден, что "массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".

Теги: Россия, США, Крым, Украина, референдум, Донбасс, оккупация, переговоры, аннексия, Белый дом, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, Илон Маск, суверенитет, миллиардер, российские оккупанты, деоккупация
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