Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет

Белковский: У Путина нет других козырей. Он будет уничтожать критическую инфраструктуру, чтобы довести Украину до полного изнеможения. К тому же, как говорят разные источники, в Москве существует определенная элитная паника по поводу происходящего Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Путин идет путем обрушения американоцентричного мира, но обрушит он его себе на голову. Американоцентричный мир устоит. Рухнет Россия, им возглавляемая

– Станислав, добрый вечер.

– Добрый вечер, Дмитрий Ильич.

– Что такое? "Ильич"? Что случилось?

– Я просто хотел по старому анекдоту про Леонида Ильича Брежнева. "Зовите меня просто Ильич".

– Да.

– Я хотел подчеркнуть твою всемирно-историческую роль.

– Спасибо тебе. 364 года мы уже не виделись. Скучал безмерно, признаюсь.

– "За этим рулем полвека без сна", как сказал Юрий Юлианович Шевчук.

– Скучал безмерно за этим мощным интеллектом. И не менее мощным анализом. Но сегодня мы наконец имеем возможность обо всем поговорить впервые за эти почти восемь месяцев войны. Скажи, пожалуйста, ты ожидал от Путина, что он может на это пойти?

– Ты знаешь, я убедился на примере этой войны (не войны, а "спецоперации Z"), что идеальный инструментарий для анализа Владимира Путина предоставляет нам психоанализ. Всегда, когда я пользовался психоанализом, чтобы его оценить, все получалось правильно. Потому что в марте 2016 года я опубликовал статью "Путин, и довольно нервно", где было два основных тезиса. Первый: Путин обязательно должен устроить войну с целью обрушить привычный ему мир. Мы можем этот тезис разобрать более подробно, если в этом ты увидишь необходимость. И второй: мы заложники его программы саморазрушения. Потом, в последующие годы, мне казалось, что ни с политической, ни с экономической, ни даже с военной точек зрения эта война неразумна. Поэтому, возможно, ее не будет. Но я забыл собственный же вывод от марта 2016 года, и потом все так и получилось. Да, он должен был пойти этим путем. Он был обречен на это. А мы, пытаясь приставить свою голову на его плечи и недооценивая психические проблемы этого выдающегося человека, пытались идеализировать ситуацию. И зря.

– А психические проблемы налицо? Или на лице?

– Ну, на лице у него самые разные проблемы. Поскольку мы знаем его склонность к косметологическим процедурам. Да, конечно, этому научил его его друг – Сильвио Берлускони. Но ясно, что все эти ботоксы и прочее – явное проявление страха старости. Скажем так, это не очевидное решение – использовать косметологические всякие вещи, в таких объемах во всяком случае. Кажется, если к Владимиру Владимировичу прислонить батарею, он потечет. Это, кстати, хороший сюжет для сказки типа про злую волшебницу Бастинду. Я думаю, что эти сказки и будут изучаться в школах предстоящих ближайших времен. В роли злой волшебницы будет Владимир Владимирович Путин, тающий на батарее. Батареи не будут уже такими горячими в новую эпоху из-за роста цен на энергоносители, но чтобы растопить ботоксные запасы Владимира Владимировича, их все же хватит. Я тогда вкратце. Психические проблемы есть у каждого. Так сказать, даже у нас с тобой.

Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

– Даже у нас с тобой?

– А как их может не быть? В противном случае мы стали бы богами и правили бы миром. Пока нам это не удалось, и мы вынуждены констатировать, что мы обычные люди. Но когда человек наделен такой огромной властью и возможностью влиять на судьбу всего мира, то цена психических проблем человека всегда выше. И в случае Путина главная проблема состоит в том, что на уровне психологии бессознательного он всегда выигрывал от крушения тех систем, которым служил. Своим первым карьерным рывком он был обязан крушению Советского Союза. Хотя на словах и, возможно, даже на деле он был адептом советской империи и пытался в меру скромных сил ее защищать как майор и подполковник в дрезденском доме советской культуры. Потом сразу после крушения СССР – первый резкий взлет: из подполковника, уволенного из КГБ, он превращается во второе лицо города Санкт-Петербурга, северной столицы России, а по многим показателям и первой. Потом в 1996 году происходит крушение администрации Анатолия Собчака. И, казалось бы, карьера Путина должна закончиться. Причем закончиться с позором, поскольку он был непосредственным начальником штаба Собчака и, собственно, отвечал за тот страшный результат, который казался немыслимым в начале их кампании. Но нет. Владимир Владимирович становится директором ФСБ, а потом – президентом Российской Федерации. И остается им 22,5 года, что тоже никто не мог себе представить, ну, с вычетом четырех лет Дмитрия Медведева. Но в данном случае это не важно.

И вот он должен был обрушить американоцентричный мир, в рамках которого он и пришел к власти и стал одним из самых влиятельных людей мира. Во всяком случае человеком, способным наводить ужас на весь этот мир. Он идет путем обрушения американоцентричного мира, но обрушит он его себе на голову. Американоцентричный мир устоит. Рухнет Россия, им возглавляемая. В этом смысле сакраментальная фраза спикера российской Госдумы Вячеслава Володина: "есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России" – абсолютно верна, как мы теперь понимаем. Да, если с Путиным что-то случится и он уйдет, то жизнь в РФ не будет прежней, и государства РФ в нынешнем понимании уже не будет. Кто-то относится к этому со знаком минус, кто-то – со знаком плюс. Это уже другое.

– Мне сейчас резануло ухо кое-что в самом начале нашей беседы. Ты назвал войну "специальной военной операцией". Почему ты не называешь войну войной?

– Я называл войну войной, пока я сидел в РФ, до 8 марта нынешнего года. Потом я уехал из РФ, поскольку ст. 207, ч. 3 мне вполне угрожала. Это "дискредитация вооруженных сил" и распространение "фейков" о них. "Фейк" – это любая правда о вооруженных силах. Но еще более важной причиной было то, что закрылись все мои проекты, исчезли все мои занятия буквально за две недели. И из человека, который чем-то занят и где-то условно приемлем для некоторой части российских элит, я превратился в лицо совершенно неприемлемое. Поэтому я мог только лежать на диване и ждать ареста. И я решил, что лежать на диване и не ждать ареста для меня более предпочтительный вариант, в какой бы точке мира это ни происходило. Поэтому у меня сейчас нет никакой проблемы называть войну войной. Именно поэтому я могу себе позволить ее так не называть. Потому что "спецоперация Z" – это гораздо больше, чем война. Это действительно проект Владимира Путина по обрушению мира.

Путин – очень фартовый человек. Он шел от победы к победе долгие годы. А у такого фартового человека не может не случиться капец на финише его звездной карьеры

– Он реально хочет обрушить мир?

– На уровне бессознательного – конечно. Он к этому идет. Но результатом его усилий будет обрушение РФ, да. Поскольку РФ формально, конечно, является правопреемницей и правопродолжателем Советского Союза, но де-факто и на концептуальном уровне она возникла уже на руинах Советского Союза, уже когда не было биполярного мира. Биполярный мир прекратился в конце 1989 года, когда 9 ноября рухнула Берлинская стена, а потом в декабре того же года съезд народных депутатов СССР отменил ст. 6 конституции (в статье говорилось о руководящей роли КПСС. – "ГОРДОН").

– Да.

– Это было выстрелом в сердце всей этой империи, потому что весь смысл ее существования, raison d'être, как сказал бы путинский друг Эммануэль Макрон, был в построении коммунизма. И отказ от построения коммунизма означал бессмысленность дальнейшего существования...

– Кстати, с предложением отменить ст. 6 конституции выступил Евгений Евтушенко.

– Да. Я думаю, что это его очередной большой вклад в русскую культуру. Поэтому РФ возникла как крупнейшее сепаратистское образование, отколовшееся от СССР уже внутри американоцентричного мира летом 1990 года. Поэтому попытка вывести РФ из американоцентричного мира означает убить основание существования собственного государства. Что Владимир Владимирович сейчас успешно и делает. Результат будет такой же, как с Советским Союзом и администрацией Анатолия Собчака. Другой вопрос – какова цена вопроса и для РФ, и для Украины, и для всего мира. Этого мы пока в полном объеме осмыслить не можем. Потому что мы поймем это лишь ретроспективно.

– Станислав, когда 24 февраля Россия напала на Украину, даже здесь, в Киеве, были совершенно разные точки зрения у весьма авторитетных источников. Некоторые говорили, что нам конец, за три дня сметут все. Некоторые – их было меньше – говорили, что мы выстоим и победим. Остальные предпочитали молчать. Скажи, пожалуйста, из Москвы твой взгляд какой был? Что ты думал 24 февраля? Чем все закончится?

– 24 февраля я, безусловно, прислушивался к мнению, что Украина выстоять не может. Во всяком случае в долгосрочной перспективе. Но интуитивно я считал, что Украина выстоит. По двум причинам. И у меня есть много свидетельств, как публичных, так и не публичных, что я это говорил на самом деле, а не придумал только что. Во-первых, важнейшая национальная черта украинцев (а я очень хорошо знаю украинский народ не только в силу моей общественной активности, но даже и обстоятельств личной жизни) – это упорство, упрямство. Я очень люблю украинские слова, которые зачастую гораздо...

– Впертість.

– Да, это впертість. Что гораздо более выразительно, чем упрямство. Точно так же, как перемога более выразительно, чем победа. И эта впертість не могла дать Украине возможность сдаться на милость победителя, что бы ни происходило. В этом смысле выбор объекта агрессии для Владимира Путина был максимально неудачным. Вот если бы российские войска двинулись на Ригу (я желаю Латвии свободы и процветания, не нужно думать, что я предлагаю что-нибудь подобное сделать), то Рига бы не устояла в течение нескольких дней. А потом собирался бы НАТО, тер бы за пятую статью Вашингтонского договора... Это было бы еще долго и мучительно. Но Путин сделал свою самую главную первую ошибку: он пошел точно не туда, куда ему следовало бы идти. А во-вторых, я пытаюсь с некоторых пор в моей жизни смотреть на историю не с точки зрения набора предметных обстоятельств, с которыми мы имеем дело здесь и сейчас, а с точки зрения исторического предопределения, что же должно быть.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Вот простой пример из недавнего прошлого. Август 1991 года. 20 августа должен быть подписан в Ново-Огарево, в резиденции Михаила Горбачева, союзный договор. Ну да, не из 15 республик, а из девяти, но все равно. Но этого уже не могло быть, потому что Советский Союз был с точки зрения исторического предопределения обречен. Что же происходит? Происходит путч ГКЧП – и союзный договор отменяется. Так и здесь: было понятно, что эту войну не может выиграть Владимир Путин. Это исторически не оправдано никак, это абсурд. Он должен завести РФ в тупик и, как Самсон, обрушить этот храм себе на голову. К тому же Путин – очень фартовый человек. Он шел от победы к победе долгие годы. А у такого фартового человека не может не случиться капец на финише его звездной карьеры. Лучше, когда жизнь устроена по зебре: победа – поражение, победа – поражение, успех – неудача... А когда все время прет, прет и прет – это как известной истории про супермаркет: набираешь товара, сколько можешь унести, но касса впереди. Поэтому, исходя из этого иррационального соображения, я считал, что Украина не падет. Это была непопулярная точка зрения тогда, но сейчас, мне кажется, она оправдалась.

– Почти восемь месяцев продолжается полномасштабная российская агрессия. Как ты расцениваешь сегодняшнюю ситуацию не только на фронтах, но и с точки зрения международной и, главное, стратегической перспективы?

– Очень оптимистично. Может быть, это звучит на грани кощунства с точки зрения жертв, которые несет сегодня Украина в первую очередь и весь мир во вторую. Поскольку жертвы Украины, естественно, гораздо больше, чем потери всего мира на сегодняшний день. И тех жертв, которые несут даже недорогие россияне типа меня. Потому что я не только должен покинуть на неопределенный исторический срок свою родину, что никогда не хорошо, но еще я превратился в человека с токсичной бумагой – российским паспортом. Перефразируя Михаила Салтыкова-Щедрина – за который скоро будут давать в морду по всему миру. И убедить, что я, так сказать, хороший и всегда был за свободу и против Путина, – это все в пользу бедных. Это очень сложно. Тем более что здесь я тоже не должен переходить определенную грань и жаловаться на свою судьбу сильнее, чем она того заслуживает. Все-таки я живу в относительно стабильной обстановке, пусть и некомфортной для меня историко-психологически. Но дело не во мне. Что-то, отвечая на твой вопрос о судьбах мира, я заговорил о себе...

Это, естественно, типичный проговор по Фрейду: поговорить не с кем, пожаловаться некому на прежестокую судьбину. Которая, правда, в данном случае не разлучает меня с тобой, а наоборот, объединяет в этом эфире. Оптимистично я смотрю, потому что реализуются все исторические тенденции, которые я считаю правильными. Партия прошлого, как и всегда в истории, должна проиграть партии будущего. При этом, естественно, прошлое костлявой рукой хватает будущее, мертвые хватают живых. И путинская война – это и есть костлявая рука смерти, пытающаяся придушить жизнь. Это не получится никак. Но мы уже знаем много нового, чего мы раньше не знали. Хотя мы люди пытливые и любознательные. Например, мы знаем, что у Путина нет вооруженных сил. Нам-то рассказывали, что это вторая армия мира: сокращенно – ВАМ. Поэтому сейчас я придумал бренд ФИГВАМ. Это рубрика, описывающая реальное состояние бывшей второй армии мира.

Частичная могилизация, которая проходит в России, – это ведь корм совершенно не в коня. Людей некуда отправлять: нет военной инфраструктуры, которая способна была бы поглотить всех этих людей. Поэтому она их может только перемолоть

– Армии нет, ты считаешь?

– Ну, чисто формально – есть. Фактически ее нет. Потому что это какое-то войско 50-летней давности по системе управления, по всем принципам организации. Что признают сегодня и российские военачальники. Ну, кроме тех, кто должен непосредственно отвечать за провал "спецоперации Z". И военные эксперты, и даже бывший начальник Генштаба вооруженных сил России генерал Юрий Балуевский написал пару месяцев назад большую программную статью, в которой объяснил, почему российская армия ни к черту не боеспособна и не пригодна для ведения большой неядерной войны. При этом он, естественно, сделал вид, что вообще не об этом пишет, а это опыт конфликтов последних лет, а к "спецоперации Z" это не имеет никакого отношения. Но мы-то понимаем, что это к "спецоперации" и имеет как раз отношение. Балуевский очень четко, как и многие другие, впрочем, эксперты... Просто здесь характерно, что это делает бывший начальник Генштаба.

Он сказал, что так война не ведется в современных условиях. Война – это в основном онлайн-война, где важнейшим является разведка и возможность на экране компьютера прямо отслеживать, как стоят порядки противника, а ключевые ударные силы – это всякие беспилотные аппараты тех или иных форматов. Российская армия устроена ровно наоборот. Это все та же советская армия, только вид сбоку, но она лишена мобилизационного ресурса и офицерского состава советской армии. То есть сейчас эта частичная могилизация, которая проходит в России, – это ведь корм совершенно не в коня. Людей некуда отправлять: нет военной инфраструктуры, которая способна была бы поглотить всех этих людей. Поэтому она их может только перемолоть. И, как правильно заметил один полковник в Саратове, что породило большой скандал даже в закрытом современном российском обществе: "Что вы придираетесь? Вас же на мясо отправляют. Какие военные специальности? Зачем они вам?" Поэтому, как в известном анекдоте про преферанс: садятся джентльмены играть в преферанс, и один говорит: "Знаете, джентльмены, у меня есть несколько проблем. Первая: у меня нет денег". – "Тогда", – говорят другие, – "остальные проблемы можешь не называть". Вот у Путина нет армии.

Значит, в этом все как-то неожиданно убедились. Поэтому начинается полный развал всех структур безопасности, которые культивировались под эгидой РФ в минувшие десятилетия. В частности, ОДКБ. Мы знаем, что Армения фактически уже выходит из ОДКБ, потому что эта организация не спасла ее от очередной азербайджанской войны. И Киргизия отменила учения ОДКБ "Нерушимое братство". Какой смысл в этом ОДКБ? Все же думали, что есть какая-то жуткая армия, которая за две недели дойдет до Берлина, а за три – до Ла-Манша. А тут она чего-то Авдеевку взять не может восемь месяцев и, наоборот, теряет уже занятые поначалу территории Украины. Поэтому, оставшись без армии, то есть без своего основного козыря-аргумента, что остается Владимиру Владимировичу? Ему остается фигачить ракетно-бомбовыми ударами по критической инфраструктуре и угрожать ядерным оружием. При том, что психологического эффекта он уже не добивается, потому что его все перебоялись. Когда, так сказать, ты слишком долго грозишься чем-нибудь, то, собственно, уже приведение в действие этой угрозы никого не смущает, все к этому готовы. Это, что называется, все учтено в цене товара. Поэтому главного эффекта неожиданности каких бы то ни было его радикальных действий уже нет. Ну хорошо, уже взрывай бомбу ядерную. Где она у тебя?

Не было же испытаний ядерного оружия с 1990 года. Без испытаний, что ли, будут проводить? Может роза ветров развернуться не в ту сторону, как сказал Путин. Поэтому, иными словами, восемь месяцев показали, что это колосс на глиняных ногах, что никакого мощного авторитаризма, который должен прийти и снести хрупкую демократию, не существует, что Украина в одиночку практически противостоит восемь с лишним месяцев этому всему... Ну, конечно, не совсем в одиночку. Это я погорячился. А с помощью большой экономической и военной поддержки Запада, но не прямой военной поддержки, без участия прямого вооруженных сил других стран. Поэтому путинский проект обнаружил свою полную бесперспективность. И это важнейший позитивный результат всего, что произошло.

– Ну хорошо. Тем не менее в последние дни он обрушил на Украину такой шквал ракетных ударов… Такого давно не было. И что дальше?

– Это было абсолютно предсказуемо. Что ему остается делать? Наступать сухопутными войсками он не может. Перед ним сейчас стоит задача оборонять оккупированные территории, которые он потому срочно и аннексировал, чтобы уже использовать их в дальнейшем торге, дескать, "это уже мое". "Что мое, то мое, а о твоем мы поговорим", по известному бандитскому принципу. Не будем забывать, что Владимир Путин – хотя он юрист и вроде как КГБшник – он, конечно, очень, в значительной степени, ментально порождение того самого бандитского Петербурга, в котором он был одной из ключевых фигур.

Фото: Gordonua.com

– Да.

– Так он и должен поступать, увы. Потому что у него нет других козырей. Он и будет сейчас уничтожать критическую инфраструктуру, чтобы довести Украину до полного изнеможения. К тому же, как говорят разные источники, в Москве существует определенная элитная паника по поводу всего происходящего. Ну, у части российских элит маски все приросли к лицам, невзирая на ботокс. И они все еще верят, что Владимир Путин побеждает и победит. Но у значительной части элит есть другое понимание ситуации. Им хотелось бы выскочить и соскочить. Но выскочить и соскочить уже невозможно.

Поэтому элиты сейчас ведут очень тонкую пиар-кампанию через всякие сайты и Telegram-каналы, близкие Кремлю, о том, что, с одной стороны, это не Путин, оказывается, хочет нанести ядерный удар, а американцы его так разводят, чтобы уничтожить. Но, дескать, когда Путин поймет, что американцы его разводят, он откажется от ядерного удара. Или, например, сегодня буквально в одном Telegram-канале, который курируется непосредственно ключевым чиновником администрации президента, господином Громовым, я читаю, что поступила разведывательная информация о том, что США уже согласовали план атаки на Россию в течение 88 часов. Как эта разведывательная информация сразу попала в Telegram-канал и почему американцы совершенно не обеспокоены утечкой, не важно. Мне кажется, это придумали сами кремлевские чиновники, чтобы напугать Путина и показать ему, что НАТО готов к нанесению уничтожающего удара по России. Поэтому надо немножечко одуматься и остыть. Но одуматься и остыть Владимир Владимирович может не в полном объеме. Потому что он находится в рамках своей суицидальной программы, описанной в марте 2016 года твоим покорным слугой в статье "Путин, и довольно нервно". Он же выбросился с крыши собственного дома. И просто так зависнуть в воздухе где-то на уровне седьмого этажа и полететь обратно вверх он никак не в состоянии. Это противоречит всем законам физики, химии и психологии. Поэтому не все просто.

Но он сам считает, что до конца года добьется какого-то, как говорится, договорняка с Западом. При этом он исходит из твердейшего убеждения, что, конечно, Украина не имеет никакой самостоятельной субъектности, все решают США, и если он договорится с США о чем-нибудь, то Украина это воленс-ноленс выполнит и об этом не надо думать. Мысль о том, что Украина не собирается сдаваться, потому что она уже не сдалась, – и в этом смысле позиция США важна для Украины, но не на 146%, – он принять не может. Это противоречит его базовым представлениям о мироздании.

– Мы говорили об армии. Сейчас развернем эту тему. Он фигачит по нам ракетами. Он долго это будет делать?

– Ну, он не может это делать постоянно, потому что если он израсходует запасы ракет, то этот козырь у него исчезнет. Запас ракет у него не безграничен. Он, конечно, вводит в действие совершенно новые резервы, способные изменить ход современной войны. Например, под эгидой ЧВК "Вагнер", формально структуры несуществующей, в рамках программы мобилизации-могилизации зэков на войну отправился доцент Соколов. Знаешь такого человека?

– Да, конечно. Расчленивший...

– В связи с чем возник термин "расчленинград" и известный анекдот: "Могу я попросить руку и сердце вашей дочери?" – "А дочь в целом вас не интересует?"

На Западе есть мощные силы, которые хотели бы мира с Путиным. Но в целом я в это не верю. Поскольку Запад уже понял, что ситуация развивается для Путина неблагоприятно

– (Смеется).

– Вот такие элитные соединения сейчас двинутся решать проблемы на фронтах. В целом, если он выложит все свои козыри сразу, чем же он будет торговаться? Он же хочет доторговаться с Соединенными Штатами до чего-то. И там суетится огромное количество фигур во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы какой-то мирный договор в этом году возник. Но Эрдогану это нужно потому, что по состоянию на сейчас он проигрывает свои ближайшие президентские выборы. Выборы, правда, в июне следующего года. И до этого времени ишак Насреддин или падишах могут аннулироваться, как говорит Пригожин, используя его терминологию. Но пока ему нужны великие дела, достижения. И мир в Европе – это величайшее для Эрдогана достижение. Поэтому он хочет его добиться всячески. И уже сформировал команду миротворцев, в которую, правда, Украина, кажется, не входит. Поэтому непонятно, как без Украины будет это все решаться, когда основные удары войны она приняла на себя, спасла эту ситуацию практически единолично еще в самом начале, когда никаких больших западных вооружений-то не было. Запад же не поставлял вооружение в Украину. Почему? Потому что он не верил в победу Украины и в то, что Украина выстоит.

– Да.

– Поэтому я и говорю, что процентов 30 вооружения и денег, которые сейчас получает Тайвань для обороны от будущей китайской агрессии, он должен откатить Украине сразу. Потому что если бы не успехи Украины, никто бы не поставлял оружие на Тайвань, а так же ждали бы его капитуляции.

– То есть мы имеем сегодня удары ракетные по Украине. И ты говоришь, что это закончится скоро, потому что закончатся ракеты?

– Ну, это не закончится совсем. Пауза будет взята какая-то. Потому что расстрелять все козыри сразу Путин не может. Он все-таки хочет договориться о чем-то с Соединенными Штатами до конца года. Это его задача. Я сомневаюсь, что ему это удастся сделать. Он тоже в этом сомневается, но хочет, безусловно. Его главная задача – чтобы США все-таки признали его равной стороной в переговорах и перестали посылать его в баню. В этом смысле "карибский кризис" ему необходим как воздух, потому что сам факт наличия "карибского кризиса" или сюжета, развивающегося по такому сценарию, говорит о том, что Путин как бы равен США и с ним договариваются.

– Ну точно больной человек. Как с ним можно разговаривать на равных? Кто он уже? Руководитель страны-призрака.

– Ну он-то так не считает.

– Да.

– Опять же, не будем приставлять свою голову на его плечи. Он пытается всячески показать, что он не сошел с ума полностью и договороспособен. И обмен пленными, который был проведен при посредничестве Эрдогана и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, должен был это показать. Он вполне может достигать даже невыгодных в имиджевом плане для себя договоренностей и строго выполнять их. Поэтому тот пакет, который он предлагает Западу через Эрдогана, вполне понятен. Это фактическое признание – неформальное, конечно – аннексии почти 20% украинской территории. Это возобновление сотрудничества в энергетике, что потребует снятия технологических санкций с "Газпрома". Это ключевой болезненный для Путина вопрос. И третье – это обмен активами: Запад разблокирует российские активы, особенно золотовалютные резервы, на сумму $320 млрд, а Россия разблокирует всю иностранную собственность на своей территории, которая формально не арестована, но де-факто – да. Потому что сейчас распоряжаться своими долями в российских предприятиях резиденты так называемых недружественных стран не могут.

Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

– Запад на это пойдет?

– На Западе есть мощные силы, которые хотели бы мира с Путиным. Да. Но в целом я этого не вижу. Поскольку Запад уже понял, что ситуация развивается для Путина неблагоприятно. И Запад во многом перебоялся. Всякая нереализованная угроза страшнее реализованной. То есть даже эти ракетные удары – да, они совершились, но они не привели же при всех жертвах и нашем гигантском сострадании к этим жертвам к краху украинской государственности или к капитуляции? Нет, не привели. Кажется, Украина не стала ближе к поражению в результате этих ракетных ударов. Скорее она дополнительно мобилизуется в результате. Но если поэтому Европа, стиснув зубы и скрепя сердце, все же поймет, что ей придется пережить эту холодную зиму и не сдаваться на милость Путина, то уже к весне этих козырей не будет. Я считаю, что вообще очень полезно то, что происходит в исторической перспективе, поскольку мир нуждается в новой философии потребления.

Мы жили в последние десятилетия в ситуации, когда лишнее было нам важнее необходимого. Какому-нибудь абстрактному человеку автомобиль вообще не нужен, потому что между работой и домом у него 15 минут ходьбы. А тем более ему не нужен автомобиль Rolls-Royce. Но тем не менее он покупает автомобиль Rolls-Royce ради шильдика. И этот Rolls-Royce коптит небо. Вот так быть не должно. Действительно, зачем тебе в доме температура +25 ˚С, если достаточно +20 ˚С? К этой философии мир так или иначе должен был прийти, и Путин своими действиями вольно или невольно подталкивает мир к осмыслению всей этой проблематики.

– Си Цзиньпин и Моди понимают, что Путин – лузер?

– Си Цзиньпин и Моди, на мой взгляд... Я с ними не имел возможности пообщаться в последнее время, но, судя по их действиям, понимают. Потому что никакой масштабной поддержки Путину они не оказывают, и, наоборот, они фактически следуют, хотя и неформально, американскому режиму санкций и боятся вторичных санкций США гораздо больше, чем какого бы то ни было конфликта с Россией. Но кроме того, насколько можно судить, они также обращают внимание своего мнимого друга Владимира Владимировича на то, что ядерный удар категорически недопустим и что они никак не смогут его поддерживать в этой ситуации.

– Имеете в виду стратегическим ядерным или тактическим?

– Нет, тактическим. В том числе и тактическим. Потому что все равно это переход определенных красных линий. Ведь нельзя бросаться камнями, живя в стеклянном доме. И у Китая, и у Индии масса проблем и со своими соседями, и с сепаратистами на своей территории. И ни Китаю, ни Индии не выгодно создание такого прецедента.

– Путин может бросить на Украину тактическое ядерное оружие?

– Да. Я думаю, что с точки зрения психологической готовности – да, может. Для того, чтобы понять, что человек думает, достаточно внимательно его слушать. Не нужны никакие прослушки, секретные файлы.

– Про крысу?

– Во-первых, "крыса, загнанная в угол". Безусловно, это идеал для него. Поскольку в ситуации обреченности, как это ни смешно, он чувствует себя комфортно. Это важная особенность его психологии. Когда у него есть выбор, он чувствует себя некомфортно. Именно с этим связано его отвращение к демократии. Он не верит в продуктивность самой процедуры и акта выбора. Он скорее следует предопределению. Опять же, если его спросить сознательно – он будет это отрицать, но бессознательно это так. И он доказывает это всей своей политической и не политической биографией. Поэтому он хочет опираться на японский прецедент 1945 года, считая, что если он применит тактическое ядерное оружие, то Украина примет решение о капитуляции независимо ни от каких других факторов и обстоятельств.

Есть ли люди, способные устроить переворот в России? Очевидно, такие люди есть. Просто мы никогда о них не узнаем, пока это не случится

И мир не будет вступаться в этой ситуации за Украину, поскольку западная жизнь слишком дорога, чтобы ею рисковать в особо крупных размерах и товарно-промышленных количествах. И тут же он ссылается на то, что Америка так же решила свои проблемы в 1945 году. Ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки наносились не потому, что Америка хотела напугать Советский Союз, хотя как одно из косвенных последствий это могло восприниматься, а потому что было совершенно понятно, что в случае решения с помощью обычных вооружений и армии погибло бы гораздо больше людей, причем с обеих сторон. Жертвы Хиросимы и Нагасаки – это 200 тыс. человек, а так было бы 1,2 млн, из которых 400 тыс. американцев. Я могу сейчас в деталях ошибаться, но качественно подсчеты администрации Трумэна и военного ведомства США были тогда таковы. "Ну и что? Раз Америке можно – значит, можно и мне". В последние годы из Кремля доносились всякие утечки о том, что Путин думает, что США дожали Советский Союз и разгромили его в холодной войне не в последнюю очередь потому, что были с 1962 года твердо уверены: Москва не применит ядерное оружие никогда, ни при каких обстоятельствах. И если сейчас США будут думать по-другому, если они поймут, что Путин таки применит ядерное оружие, – тогда они испугаются по-настоящему, зауважают его и договорятся с ним.

– Попробуем представить себе применение Путиным тактического ядерного оружия против Украины. Жертв много будет среди украинцев?

– Ну, это зависит от массы параметров этого ядерного удара, объекта удара. Что это будет? Это будет скопление войск или это будут мосты через Днепр, или что-нибудь... То есть жертв будет не обязательно слишком много. Здесь Путин рассчитывает, естественно, на психологический эффект и на то, что наконец мир поймет... Он ведь воюет не столько с Украиной, сколько с США. Его главный враг США поймет, что он на это способен. А раз он на это способен, то шутки кончились – надо о чем-нибудь договориться. Вот его логика. Но рассуждать нам с тобой, сколько будет жертв от тактического ядерного удара, я бы не хотел, потому что это фантазии из области "что мы с тобой будем делать после смерти". То есть это квадратный трехчлен. Как в анекдоте Петька поехал поступать на мехмат МГУ, возвращается к Василию Ивановичу, и Василий Иванович спрашивает: "Петь, что, поступил?" – "Нет". – "Почему?" – "Видишь ли, Василий Иванович, у меня был билет "квадратный трехчлен", а я не только не знаю, что это такое, – я это представить себе не могу". Вот я не могу представить, сколько человек погибнет во время тактического ядерного удара. Поэтому лучше не углубляться в эту тему.

– Не дай бог, РФ применила тактическое ядерное оружие. Что делают США?

– На мой взгляд, США будут знать об этом заранее в силу своих разведывательных возможностей. Я в данном случае имею в виду не шпионов, которые или есть, или нет в Москве и Кремле, а спутники.

– Конечно.

– И, так сказать, они наносят превентивный удар неядерными сверхточными ракетами по неким критическим объектам на территории России. Вот я вижу, что так...

– А они нанесут этот удар?

– Ну, исходя из анализа их риторики на сегодняшний день, – да, они к этому готовы. Просто потому, что у Путина нет уже эффекта неожиданности. Уже все знают, что он может применить тактическое ядерное оружие. Как совершенно правильно говорят и Джозеф Байден, и Ангела Меркель, все это может быть не блефом. И сам Путин говорил в одной из недавних своих речей, что "это не блеф".

– То есть ты себе представляешь, что американцы могут нанести по России превентивные удары высокоточным дальним оружием?

– Да. Особенно же они могут нанести это по оккупированным территориям Украины. Поскольку тогда Путин не имеет формальных возможностей утверждать, что ударили по России. Например, если утонет Черноморский флот – он же не находится на территории России, с точки зрения международного права? Не находится. Ну так Россия не должна предъявлять претензии, что ее территории атакованы.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

– Почему они не сделают это сейчас?

– Потому что это слишком жесткое оружие. Они не хотят тоже все козыри выкладывать на стол сразу.

– Действия Путина, если американцы нанесут превентивные удары?

– Это зависит от последствий превентивных ударов. Сегодня мы видим, что в российских элитах очень многие против вообще радикального сценария. И мы это видим хотя бы по той пиар-кампании, которая ведется в кремлевских медиа устами кремлевских людей: что Путина запугивают, что он попадает в американскую ловушку, что он не будет сильным, если нанесет ядерный удар, а слабым, потому что Америка его забодает потом все равно в силу огромного перевеса в ресурсах. Но, опять же, я очень надеюсь, что мы всего этого избежим. И тут надо умерить свою фантазию, чтобы не зайти в ней слишком далеко. Избежим мы этого каким-то образом. Но ясно, что последствия для РФ будут очень серьезными. Другое дело, что Путина в его суицидальности это не очень смущает. Он готов перейти определенные красные линии. Зато это смущает многих элитариев, которые хотя и подбирают себе места в бункерах, потому что они тоже серьезно относятся ко всему, но тоже не хотели бы там в решающий момент оказаться.

– Сегодня в Кремле есть люди, которые могут зайти в кабинет к Путину и арестовать его или отправить на встречу с Жириновским?

– Очевидно, такие люди есть. Просто мы никогда о них не узнаем, пока это не случится. Людей, которые могли бы к нему зайти и сказать, что он не прав, нет.

– Это может произойти?

– Ну, вот недавно, на прошлой неделе буквально, на сайте государственного музея-заповедника "Московский Кремль", то есть музея Кремля, почему-то возникла шведская табакерка XVII века. Может быть, на следующей неделе еще возникнет шарфик времен эпохи Возрождения.

– А что за табакерка возникла?

– Очень хорошая. Какая-то настоящая, подлинная, не фейковая. Это был, видимо, какой-то мощный намек. Это все по анекдоту про блондинку и динозавра. "С какой вероятностью можно встретить на улицах Москвы динозавра?" – спрашивают блондинку. "50%". – "Почему?" – "Или встречу, или не встречу". Мы не можем сделать никакого достоверного прогноза дворцового переворота хотя бы потому, что мы не можем знать о нем заранее. Любой дворцовый переворот, любой заговор такого типа, о котором узнают заранее, обречен на провал сразу. Поэтому это сначала должно случиться, а потом мы должны об этом узнать. Хотя у меня есть сценарий, как Владимир Путин может инсценировать собственную смерть и переместиться во власти по горизонтали в какое-нибудь другое место. Я еще в 2017 году написал и опубликовал сценарий "Таинственная смерть". Путин как будто бы умирает, но на самом деле становится военным диктатором в одной стране Карибского бассейна. А сейчас мне кажется, поскольку Владимир Владимирович очень увлечен Африкой... У меня есть проект афро-российской империи, где он может стать императором. Его ролевая модель – это Жан-Бедель Бокасса, император Центральноафриканской Республики в 70-е годы ХХ века, который тоже из полковников стал императором. Правда, потом французы его свергли, но это уже другой вопрос. И, так сказать, куй железо, не отходя от Бокассы, как сказал бы Остап Ибрагимович Бендер-бей. И, учитывая, что руками Пригожина и других своих соратников Путин серьезно влияет на сразу несколько африканских стран, почему бы ему там не окопаться окончательно? Тем более что там тепло и есть природные ресурсы, как он любит. Особенно запасы урана. И он с помощью урановых запасов сможет влиять на мировой рынок атомной энергии, чему он всегда был не чужд.

Выяснилось, что Лавров не блистательный дипломат, а старый пьяница. Блистательным дипломатом он был тогда, когда существовала легенда о второй армии мира. Как только эта легенда рассосалась, почему-то весь дипломатический блеск Лаврова тоже куда-то улетучился

– Наезд Кадырова и Пригожина на генералов российской армии что означает?

– И Рамзан Кадыров, и Евгений Пригожин традиционно враждебны федеральным силовикам. Просто потому, что у них есть свои собственные армии. Они сами по себе государства в государстве. Что федеральных силовиков в России всегда не устраивало. Поэтому федеральные силовики раскрывали убийство Бориса Немцова, но потом политической волей Владимира Путина результаты расследования тонули. Но силовики делали все возможное, чтобы до Рамзана добраться. Им это, естественно, не удалось. Поэтому сейчас Кадыров и Пригожин наносят ответный удар. Они давно находились в конфликте со всеми этими людьми. Это не новость. И даже известно, что во время боевых действий в Сирии какие-то бойцы-вагнеровцы пошли потрошить нефтеперерабатывающий заводик, а российские регулярные войска, которые там находились, проинформировали об этом американских партнеров, и американские партнеры этих вагнеровцев немножечко обнулили.

– Не немножко, а, говорят, несколько десятков человек.

– Ну целиком, да, бескомпромиссно обнулили. Поэтому, естественно, Пригожин этого не забыл министерству обороны и Генштабу. Поэтому он сейчас пользуется ситуацией для того, чтобы показать, что война проиграна, а она проиграна потому, что министерство обороны и Генштаб годы напролет вводили в заблуждение верховного главнокомандующего, рассказывали, что они непобедимые войска, а они оказались фейком, и блефом, и пшиком. Ну вот теперь они продвигают своих генералов. Сейчас восходящая звезда – это Сергей Суровикин. Почему-то куча разговоров о том, что Суровикин – великий стратег и тактик, который полностью изменит ход войны. Но изменить ничего нельзя в силу тех причин, о которых мы с тобой уже сегодня говорили. Потому что это системная проблема российской армии, не зависящая от конкретных фигур командующих на тех или иных направлениях. Действительно, Суровикин запомнился в своей биографии некоторым количеством скандалов, начиная от раздавленного человека...

– ГКЧП.

– Да. В туннеле под Новым Арбатом в августе 1991-го. Продолжая хищениями оружия в Таджикистане и рукоприкладством в отношении подчиненных. Но еще странность состоит в том, что самая большая проблема российской армии – это отсутствие эффективной космической разведки. А как раз Суровикин-то и был командующим военно-космическими силами России. Он как раз отвечает за главный неуспех РФ на этом направлении. И поэтому становится командующим всей "спецоперации". Но Пригожин с Кадыровым в диком восторге. И второй их фаворит, которого они, видимо, будут продвигать, – это Михаил Теплинский, командующий воздушно-десантными войсками. Чувак интересный уже потому хотя бы, что стал героем России не во времена, когда героем России становится каждый второй из людей, хоть немного известных Владимиру Путину.

Опять же, как в старом анекдоте, родившемся лет 20 назад. Бомж сидит в Санкт-Петербурге на свалке и греет руки на костре. В этот момент подъезжают три машины с мигалками, оттуда выходят мощные ребята, хватают бомжа за руки и за ноги и несут его в лимузин. Бомж отбивается всеми руками и ногами и кричит: "Нет, я не хочу работать в администрации президента!" Звания героев в последнее время присуждались кому ни попадя. Но вот Теплинский – настоящий герой. Потому что он, будучи лейтенантом, что-то такое сделал в Чечне в 1995 году и получил героя. Но качественно повлиять на ход войны это не может. Другое дело, что у Кадырова и Пригожина есть собственные армии. И самая боеспособная и эффективная часть всех интегральных вооруженных сил России – это пресловутый "Вагнер", как ни смешно, который сегодня располагает не только танками и артиллерией, но и зенитно-ракетными комплексами и ПВО. Можете представить себе, как к этому относятся минобороны и Генштаб. Но поскольку минобороны и Генштаб, перефразируя товарища Сталина, просрали путинское дело, а Пригожин с Кадыров вроде пока еще нет, то, естественно, сейчас на стороне Рамзана Ахматовича и Евгения Викторовича стратегическая – она же и тактическая – инициатива.

Фото: stanislav_belkovskiy / Instagram

– Шойгу и Герасимова снимут?

– В ближайшее время – нет. Во-первых, в этом нет смысла, поскольку Владимир Путин лично руководит "спецоперацией Z", выдает всем указания и будет сейчас с Суровикиным решать все вопросы напрямую, и не только с ним. Во-вторых, их демонстративная отставка означала бы признание Путиным поражения, чего кремлевский дедушка никогда не делает.

– А перевести стрелки?

– А с его точки зрения, ничего страшного не произошло.

– Да?

– Нет, произошло что-то плохое – у него не оказалось армии. Да? Но это значит, что Сергей Шойгу и Герасимов будут лишены фактических полномочий. Что с ними и произошло. Кстати, под раздачу попал и Лавров. Выяснилось, что он не блистательный дипломат, а старый пьяница. А блистательным дипломатом он был тогда, когда существовала легенда о второй армии мира. Как только эта легенда рассосалась, почему-то весь дипломатический блеск Лаврова тоже куда-то улетучился, и тут уже по Аркадию Райкину или Михаилу Жванецкому: "На мне блестящий в некоторых местах костюм".

– Да, да.

– Вот так выглядит сегодня российская дипломатия. Лаврова тоже снимать не будут. Поскольку это все означало бы, что Путин переосмыслил происходящее и признал себя глубоко неправым. А этого Путин никогда не сделает. Он потом, чуть попозже, их уберет. В этом нет необходимости. Они никому не мешают. Сидят, опять же, старички прекрасно на завалинке, выпивают и закусывают. И пусть себе.

– Будучи блестящим аналитиком и психологом, я предложу тебе сейчас оказаться в шкуре Путина, этого неубитого медведя.

– В шкуре неубитого Путина... Кстати, из твоей фразы сейчас вытекало... Извини, что я подвергну тебя легкой дружеской критике. Что блистательным аналитиком и психологом ты считаешь себя.

– Нет. (Смеется).

– "Будучи блестящим аналитиком и психологом, я предложу тебе", – ты сказал.

– Я считаю тебя блестящим аналитиком.

– Вот я хочу сказать, дорогой Ильич, что вот я-то про тебя так думаю, я так считаю.

– Спасибо. Но я тебя считаю намного более лучшим аналитиком и психологом, чем я. И это не дежурный комплимент… Давай ты проникнешь в шкуру этого варвара. О чем он сейчас думает? Он понимает реальную ситуацию? Он понимает, что у прошлого нет шансов победить будущее? Или он судорожно цепляется за что-то?

– Он судорожно цепляется и понимать это отказывается до гробовой доски. Он абсолютно убежден, что прошлое должно победить, а будущее – фантом. Он так устроен. Он консерватор-индуктивист. Для него счастье в прошлом.

– Чем он закончит?

– Я не знаю, чем он конкретно физически закончит. Я предлагаю ему стать афророссийским императором, а также королем Верхней Вольты и великим князем Чадским, если он возьмет под контроль государство Чад. Была такая шутка советских времен: "Как почти у всех людей, у него были отец и мать". Вот, как почти все люди, Владимир Путин смертен. И этим он и закончит. Пока он закончит поражением. Это уже видно. То есть если в конце февраля представление о путинском поражении скорее относились к серии virtual thinking, то сейчас все видят, что происходит на фронтах. И все видят, что происходит с частичной могилизацией, которая стала самым непопулярным актом Путина за всю историю его правления. И губернаторы стремятся ее побыстрее завершить, чтобы этому кошмару положить предел. Кстати, все собираются откосить от могилизации, включая Никиту Михалкова, который попросил кинематографистов освободить. Даже уже и их. Сам-то он великий патриот и готов умереть за родину, но желательно всех кинематографистов освободить. Но он по возрасту не подходит, если он не фельдмаршал, конечно. А? кажется, он пока нет.

Если Пригожин не боится бороться с Ковальчуками лоб в лоб, значит, он чувствует свою силу

– Ну и в российскую армию же геев не берут. Поэтому Михалков не подходит по всем показателям.

– Нет, вообще я тебе должен сказать, что "спецоперация Z"… Во-первых, сейчас договорим про могилизацию. Уже целыми социальными группами... Например, добились полного освобождения от могилизации оленеводов. Причем явно это пролоббировал Сергей Собянин, поскольку он, так сказать, самый главный оленевод РФ в современной истории. "Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам"…

– "Белые шкуры медвежьи брошу их к твоим ногам".

– Да. Вот все в тундру и собираются от могилизации. Только от украинских фронтов подальше. Но, в принципе, сейчас "операция Z" положила начало колоссальному расколу в гей-сообществе. Ты разве не знаешь, что в обрушении Крымского моста – вернее, в аварии на Крымском мосту – виноват лично Филипп Киркоров? Тебе не известна такая теория?

– Нет.

– Там разные крылья российских геев... Часть российских геев традиционно группировалась вокруг Аллы Пугачевой. И она считалась покровителем гей-сообщества еще с советских времен. И эта часть геев не очень лояльна "спецоперации Z". А конкурирующая фирма – наоборот. Я всегда думал, что из них можно возобновить аббревиатуру НБП. Сама Национал-большевистская партия в России давно запрещена вместе с аббревиатурой, но можно ее использовать, расшифровав "настоящие боевые педерасты". Там есть группа товарищей, в частности генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников... Он рыдал несколько дней назад в студии по поводу того, как предатели бегут от могилизации. Но он рыдал не над их горькой судьбой, а над тем, как они несправедливо обращаются с собственной родиной. А сейчас он заявил буквально, что авария на Крымском мосту и вообще поражение российских войск – это прямое следствие кощунственного поведения Филиппа Киркорова на концертах. И пока, значит, Киркоров не успокоится, российские войска не начнут побеждать. Тут же все вспомнили, естественно, знаменитый ролик Филиппа Бедросовича 2,5-летней давности, где он изображал десантника-гея. Не помнишь такой? "Штык мне в жопу"...

Тогда был жуткий скандал с десантниками и все такое, но я этот ролик откопал. Вернее, не совсем так. Не я его откопал. Сейчас маленькое лирическое отступление. Дело в том, что есть Telegram-канал "Белковский". Является ли он моим Telegram-каналом, неизвестно. Это не установлено в эксперименте. Его делает искусственный интеллект. И он является моим главным информационным спонсором. Я поэтому призываю всех подписываться на Telegram-канал "Белковский", используя служебное положение в личных целях. Ну вот в этом Telegram-канале неожиданно появился этот ролик – "Штык мне в жопу". Поэтому если кто забыл, как все это выглядело, то... Про десантника-гея... Это очень смешно. И всех призываю посмотреть, и уже для этого подписаться на Telegram-канал "Белковский". Но там, в общем, все не по-детски. Ты знаешь, что с присущим Путину сарказмом он поручил именно геям продвигать законодательство о запрете ЛГБТК+ пропаганды. Я думаю, что вскорости все-таки придется в рамках этого закона запретить трансляцию заседаний Государственной думы. В общем, гей-сообщество разворошено "спецоперацией" не по-детски.

– Володин всем заправляет – главный гей России.

– Главный не-гей России. Назовем его так. Чтобы никто не догадался.

– Ты знаешь, я, честно говоря, раньше думал, что Киркоров – гей, но после того, какую он позицию занял по отношению к моей стране, я понял, что он просто п...дор.

– Я, честно говоря, не знаю, какую позицию он занял, но сейчас он считается уже недостаточно лояльным Кремлю. Все-таки он из сферы влияния Аллы Борисовны, и там он не может быть полностью ей враждебен идеологически.

Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

– Я хочу тебя спросить. Если Путину придет кирдык, он же конец, он же капец, кто может оказаться на вершине власти в России вместо него?

– Ну, чисто по процедуре это должен быть Михаил Мишустин – нынешний премьер-министр. Который, на мой взгляд, является одним из самых обалдевающих от происходящего людей. Потому что он вообще-то айтишник по специальности и прекрасно понимает, что никакого импортозамещения, никакого технологического суверенитета у России быть не может, что все это фейк заведомый. И он понимает, что без снятия санкций Россия окажется в каменном веке значительно быстрее, чем Украина, которую Путин с помощью ракетных ударов пытается туда вдолбить. Но, естественно, претендентов много. Это и легендарный Дмитрий Медведев. Это и Евгений Пригожин, который обнаруживает в последнее время все больше амбиций публичного политика, а не просто солдата удачи, генерала удачи. На днях Евгений Викторович обнародовал очередное заявление, где уже прямо вмешивается во внутреннюю политику: указывает, какие партии в России хорошие, а какие – плохие. Он же борется за пост губернатора Петербурга. Но не лично. Он пытается снять нынешнего губернатора Беглова, который важен не сам по себе, а как представитель клана Ковальчуков. Потому что клан Ковальчуков – это очень влиятельная сила. И если Пригожин не боится бороться с Ковальчуками лоб в лоб, значит, он чувствует свою силу, в данный момент особенно. И он фактически дал понять, кого он хочет видеть губернатором Петербурга, – не менее легендарного Андрея Турчака, первого вице-спикера Совета Федерации.

– Прекрасно.

– Который известен всему миру благодаря слухам и подозрениям: не подтвержденным в суде, разумеется, – о том, что он заказал избиение арматурой журналиста Олега Кашина. Пригожин, я думаю, тоже рвется в бой. Ну, Рамзан Кадыров – в меньшей степени. Просто потому, что – я не думаю, что он видит себя формально большим федеральным начальником. Все-таки его ниша – это контролировать Чечню и, главное, быть лидером исламской уммы России. Он туда стремится. Он поддерживает деликатные коммуникации с исламским миром, с сунитскими монархиями Персидского залива и так далее. Не думаю, что он хочет взвалить на себя бремя Российской Федерации в целом. Он слишком умен, чтобы на такое претендовать.

– А что, скажи, происходит с Медведевым? Он же либералом числился, что-то от него ожидалось такое либеральное. Как анти-Путин. А он звероподобный ящер просто, круче Путина в высказываниях. Что это такое?

– Ну, он должен нравиться патрону. А "нравиться патрону" – это значит говорить вещи, которые патрон сам хотел бы сказать, но в силу своего статуса и положения не может. А что ему еще делать? Полномочий у него нет. Должность у него опереточная. Но он бывший президент. И он должен бить себя в грудь и напоминать всем, что "я крутой, ребята. Что вы? Я президентом был".

– Я иногда смотрю Гиркина, который выступает с резкой критикой российской армии, генералов. Говорит, все не так, все не то. Кто позволяет Гиркину так себя вести?

– Гиркин является рупором определенной части военного истеблишмента. И я думаю, что такие люди, как Пригожин (у меня нет доказательств) могут покровительствовать этому. Сюда же относится и Константин Малофеев с каналом "Царьград" и все прочее. Поскольку Гиркин когда-то работал у него в службе безопасности. То есть, так сказать, определенную экологическую нишу Гиркин вполне занимает. Все-таки гораздо важнее, что он враг Украины и Запада и готов всех уничтожить. Но на войну его не пускают, как ты видишь. Потому что этой войне не нужны неконтролируемые герои. А он именно такой. Поэтому пока он находится в чисто лабораторных условиях и смущает растревоженные умы с помощью Telegram-канала, пусть и популярного... Меня почему-то не покидает подозрение, что, по-моему, украинцы раскрутили его Telegram-канал, поскольку там звучит много сладостных мыслей для украинской души: как о недееспособности и небоеспособности российской армии, так и политической элиты вообще. Ему можно пока. Главное – чтобы он не совался на войну. Если он будет слишком интенсивно туда соваться, то там он может разделить судьбу Александра Захарченко. Чего мы ему, естественно, ни в коем случае не желаем. Как говорят по-еврейски, до 120. Знаешь, есть шутка? Если ты поздравляешь человека уже со 120-м днем рождения, что ты должен ему пожелать?

Путин хочет все закончить до конца года. Что бы он себе ни думал и какие бы дерзостные сценарии ни изображал, он понимает, что у него нет запаса прочности воевать дольше

– Хорошего дня.

– Have a nice day, конечно.

– Сколько времени еще будет идти война?

– Этого никто не знает. Путин хочет все закончить до конца года. Потому что что бы он себе ни думал и какие бы дерзостные сценарии ни изображал, он понимает, что у него нет запаса прочности воевать дольше. Я думаю, что фактически она продлится до весны. Почему я так думаю? Не знаю. Это чисто интуитивное представление. Хотя из уст военных и некоторых других экспертов я тоже слышу такие оценки. От многих.

– До весны...

– Да.

– Если бы в твоих силах было сегодня остановить войну, на каких условиях ты бы попытался это сделать для России и для Украины?

– Ну, видишь ли, я не Россия и не Украина. Я не преувеличиваю свою роль в мировой истории. Понятно, что здесь, опять же, не переставишь свою голову на чужие плечи, но и чужую на свои не переставишь. Ну что, понимая прекрасно, насколько катастрофичны последствия для России этого всего, я же не верю, в отличие от Владимира Путина, что санкции ни к чему не ведут... Они ведут к катастрофе, безусловно. Просто, может быть, не в один день – в некоей среднесрочной перспективе. Я бы в первую очередь обменял полный вывод российских войск с украинской территории на снятие санкций и стремился бы достичь такого результата. То есть ясно, что это поражение. Но я в нем не виноват. Это учинил Владимир Владимирович. Я должен был бы просто иметь дело с этим наследством.

А что касается Украины... Естественно, Украина побеждает на фронтах – и она должна требовать по максимуму с точки зрения своих интересов. Опять же, это не значит, что я отождествляю себя с кем-то из государств и примеряю на себя, так сказать, в одном случае шапку Мономаха, а в другом – булаву. Нет, конечно. Я аналитик, я должен смотреть всегда со стороны на эти вопросы. И избегать избыточной эмоциональности просто потому, что таков мой долг.

– Станислав, я вынужден констатировать, что ты в прекрасной интеллектуальной форме. И в завершение нашего очень насыщенного интервью я хочу попросить тебя, зная, что ты прекрасно владеешь украинским языком, обратиться к украинской аудитории, которая тебя сейчас слышит.

– Любі друзі, шановні українці. В першу чергу я дуже вдячний Дмитру Іллічу Гордону за можливість до вас звернутися українською мовою. Тому що, на жаль, у побуті в останні роки в мене не було можливості спілкуватися українською. Я не відвідував Київ уже протягом трьох років. І тому, мабуть, якість моєї української мови трохи погіршилася. Я сподіваюся, що не драматично. Але я хочу, щоб ми із вами усвідомили, що політичні лідери приходять і йдуть, що війни розпочинаються і закінчуються, а християнська цивілізація, до якої належать усі східні слов’яни – і росіяни, і українці, – існує. І Господь наш Ісус Христос врятує нас від найгірших спокус, і в першу чергу від спокуси помсти. До чого я і закликаю. Дуже дякую вам за увагу.

– Україна переможе?

– Безумовно.

– Тоді слава Україні!

– Героям слава!

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