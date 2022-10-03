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Россия может предъявить странам Евросоюза иск за блокаду Ленинграда. Сумма ущерба – €660 млрд

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Прокурор назвал новые данные о количестве жертв блокады
Прокурор назвал новые данные о количестве жертв блокады
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга / Telegram

В Петербургском городском суде (Россия) началось рассмотрение иска к нацистской Германии и союзникам о признании геноцидом блокады Ленинграда во время Второй мировой войны. Об этом 3 октября сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник в ходе заседания заявил, что число жертв блокады города в 1941–1944 годах превышает официальную статистику в полтора раза и составляет около 1 млн чел. 

По его словам, целью оккупационных войск "являлось полное уничтожение Ленинграда и истребление его жителей", пишет "Фонтанка.ру". Также он отметил, что вместе с оккупационными войсками Германии в блокаде участвовали воинские формирования Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии.

Мельник также назвал сумму материального ущерба. По расчетам прокуратуры, он составляет 35 трлн рублей (более €660 млрд). Как именно были произведены расчеты, в прокуратуре не уточнили. 

Издание пишет, что работа прокуратуры над иском началась еще в 2021 году. Примерно в это же время в России заговорили о "борьбе с фальсификацией истории и уравниванием ролей СССР и нацистской Германии". Предполагалось, что признание блокады геноцидом "поставит точку во всех общественных рассуждениях на эту тему".

Писатель и политолог Станислав Белковский в Telegram опубликовал мнение, что обеспечительной мерой по иску может стать арест всех активов юридических и физических лиц – резидентов стран ЕС на территориях России и Беларуси.

"В случае успеха РФ компенсирует часть убытков от санкций ЕС и фактически сорвет программу создания единых вооруженных сил Евросоюза, которая оценивается как раз в €500 млрд", – предположил Белковский.


Теги: Россия, Германия, Станислав Белковский, Санкт-Петербург, Ленинград, блокада, Евросоюз
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