Россия может предъявить странам Евросоюза иск за блокаду Ленинграда. Сумма ущерба – €660 млрд

Мельник также назвал сумму материального ущерба. По расчетам прокуратуры, он составляет 35 трлн рублей (более €660 млрд). Как именно были произведены расчеты, в прокуратуре не уточнили.

Издание пишет, что работа прокуратуры над иском началась еще в 2021 году. Примерно в это же время в России заговорили о "борьбе с фальсификацией истории и уравниванием ролей СССР и нацистской Германии". Предполагалось, что признание блокады геноцидом "поставит точку во всех общественных рассуждениях на эту тему".

Писатель и политолог Станислав Белковский в Telegram опубликовал мнение, что обеспечительной мерой по иску может стать арест всех активов юридических и физических лиц – резидентов стран ЕС на территориях России и Беларуси.

"В случае успеха РФ компенсирует часть убытков от санкций ЕС и фактически сорвет программу создания единых вооруженных сил Евросоюза, которая оценивается как раз в €500 млрд", – предположил Белковский.