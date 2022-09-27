Орбан анонсировал "национальные консультации" с венграми по поводу антироссийских санкций

Орбан заявил, что ввести санкции "решили бюрократы в Брюсселе, а европейцы платят цену" Фото: EPA

"Ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты. У европейцев никто не спрашивал", – написал он также в Facebook.

Орбан заявил, что война России с Украиной была бы "локальной", но введенные Западом экономические санкции "превратили ее в глобальную". Политик также утверждает, что Венгрия "стоит на стороне мира", а западноевропейские страны заняли провоенную позицию. Он потребовал "немедленных мирных переговоров и прекращения огня", не уточнив, к кому именно обращается.

По его мнению, санкции против РФ в ответ на полномасштабное вторжение в Украину были введены "недемократическим способом", потому что "так решили бюрократы в Брюсселе, а европейцы платят цену".

"Без санкций цены сразу упадут вдвое, а европейская экономика снова наберет силу", – заявил премьер-министр Венгрии.

Орбан считает, что с начала войны Россия только выиграла от высоких цен на энергоносители. А Венгрия, по его словам, переживает экономический кризис, вызванный санкциями.

"Нам нужно узнать мнение людей, и именно поэтому мы первые в Европе спросим людей, что они думают о санкциях. Именно так мы поступали во время миграционного кризиса, пандемии COVID-19 и гендерного вопроса", – заявил венгерский премьер.

Он не уточнил, когда именно состоятся консультации, но сказал, что в рамках их венгры смогут выразить свое мнение о действующих санкциях и введении новых.