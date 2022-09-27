Орбан анонсировал "национальные консультации" с венграми по поводу антироссийских санкций

"Ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты. У европейцев никто не спрашивал", – написал он также в Facebook.
Орбан заявил, что война России с Украиной была бы "локальной", но введенные Западом экономические санкции "превратили ее в глобальную". Политик также утверждает, что Венгрия "стоит на стороне мира", а западноевропейские страны заняли провоенную позицию. Он потребовал "немедленных мирных переговоров и прекращения огня", не уточнив, к кому именно обращается.
По его мнению, санкции против РФ в ответ на полномасштабное вторжение в Украину были введены "недемократическим способом", потому что "так решили бюрократы в Брюсселе, а европейцы платят цену".
"Без санкций цены сразу упадут вдвое, а европейская экономика снова наберет силу", – заявил премьер-министр Венгрии.
Орбан считает, что с начала войны Россия только выиграла от высоких цен на энергоносители. А Венгрия, по его словам, переживает экономический кризис, вызванный санкциями.
"Нам нужно узнать мнение людей, и именно поэтому мы первые в Европе спросим людей, что они думают о санкциях. Именно так мы поступали во время миграционного кризиса, пандемии COVID-19 и гендерного вопроса", – заявил венгерский премьер.
Он не уточнил, когда именно состоятся консультации, но сказал, что в рамках их венгры смогут выразить свое мнение о действующих санкциях и введении новых.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно".
23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.
7 сентября президент Венгрии Каталин Новак заявила, что хочет, чтобы страна добилась энергетического суверенитета и была менее зависима от российских энергоресурсов. В то же время министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России.
Орбан 8 сентября заявил, что санкции Европейского союза против России нужно пересмотреть.