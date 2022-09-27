ГОРДОН
 
 
МИР

Орбан анонсировал "национальные консультации" с венграми по поводу антироссийских санкций

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Орбан заявил, что ввести санкции "решили бюрократы в Брюсселе, а европейцы платят цену"
Орбан заявил, что ввести санкции "решили бюрократы в Брюсселе, а европейцы платят цену"
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 26 сентября объявил, что в стране пройдут "первые в Европе национальные консультации" с населением по поводу влияния санкций, введенных Европейским союзом против РФ. Об этом он сказал, выступая в парламенте, сообщила газета Magyar Nemzet.

"Ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты. У европейцев никто не спрашивал", – написал он также в Facebook.

https://www.facebook.com/orbanviktor/posts/pfbid0gd8XfgtFfhM1WQUQYYbMpz5nkabxMABrubZ9n4uJxyRZtJeUJhwbHW4BHyoW6hSgl

Орбан заявил, что война России с Украиной была бы "локальной", но введенные Западом экономические санкции "превратили ее в глобальную". Политик также утверждает, что Венгрия "стоит на стороне мира", а западноевропейские страны заняли провоенную позицию. Он потребовал "немедленных мирных переговоров и прекращения огня", не уточнив, к кому именно обращается.

По его мнению, санкции против РФ в ответ на полномасштабное вторжение в Украину были введены "недемократическим способом", потому что "так решили бюрократы в Брюсселе, а европейцы платят цену".

"Без санкций цены сразу упадут вдвое, а европейская экономика снова наберет силу", – заявил премьер-министр Венгрии.

Орбан считает, что с начала войны Россия только выиграла от высоких цен на энергоносители. А Венгрия, по его словам, переживает экономический кризис, вызванный санкциями.

"Нам нужно узнать мнение людей, и именно поэтому мы первые в Европе спросим людей, что они думают о санкциях. Именно так мы поступали во время миграционного кризиса, пандемии COVID-19 и гендерного вопроса", – заявил венгерский премьер.

Он не уточнил, когда именно состоятся консультации, но сказал, что в рамках их венгры смогут выразить свое мнение о действующих санкциях и введении новых.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно".

23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.

7 сентября президент Венгрии Каталин Новак заявила, что хочет, чтобы страна добилась энергетического суверенитета и была менее зависима от российских энергоресурсов. В то же время министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России.

Орбан 8 сентября заявил, что санкции Европейского союза против России нужно пересмотреть.

Теги: санкции, экономика, Венгрия, Виктор Орбан, война России против Украины, Евросоюз, российский газ, экономический кризис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Невероятно счастливы". Жена украинского президента сообщила, что их дочь стала студенткой
"Невероятно счастливы". Жена украинского президента сообщила, что их дочь стала студенткой
Защищающий Украину Максим Нелипа показал фото с "боевым котом"
Защищающий Украину Максим Нелипа показал фото с "боевым котом"
Минкульт Украины внес Семенович в черный список
Минкульт Украины внес Семенович в черный список
В России умер Борис Моисеев
В России умер Борис Моисеев
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ
"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов
"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов
"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"
"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
Усик рассказал, когда поет песни и какую музыку слушает в машине
Усик рассказал, когда поет песни и какую музыку слушает в машине G
Проживающая в Великобритании 41-летняя Тоня Матвиенко: Работы нет, нужно выживать. Поэтому я и получаю здесь помощь
Проживающая в Великобритании 41-летняя Тоня Матвиенко: Работы нет, нужно выживать. Поэтому я и получаю здесь помощь
Режиссер Боднарчук призвал команду "1+1" публично осудить "мать "Голоса країни" Лезину, которая работает в РФ и замалчивает войну
Режиссер Боднарчук призвал команду "1+1" публично осудить "мать "Голоса країни" Лезину, которая работает в РФ и замалчивает войну
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (89468)
2
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (80327)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (61598)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (43822)
5
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (33260)
6
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (29234)
7
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой (21451)
8
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото (17828)
 
 
 
 