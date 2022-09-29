Дугин, Расторгуев и туалетная бумага. СМИ узнали детали о восьмом пакете санкций ЕС

Проект санкций, с которым ознакомились журналисты, включает запрет ввоза товаров, которые приносят значительный доход России. Речь о косметических средствах, средствах для макияжа, средствах для бритья, мыле и туалетной бумаге.

Что касается экспорта, то полупроводниковые компоненты или микросхемы больше не будут разрешены к отправке в Россию. Экспорт самолетов в Россию также будет запрещен.

В сфере услуг предложение о санкциях предусматривает запрет на "предоставление архитектурных и инженерных услуг, юридических консультаций и консультационных услуг в области IТ" компаниям и людям в России или российскому правительству.

Кроме того, ЕС намерен подвергнуть санкциям почти 30 человек и восемь компаний, в том числе идеолога "русского мира" Александра Дугина и певца Николая Расторгуева, а также президента "Калашникова" Алана Лушникова.

В то же время в проект санкций не попало ограничение на российские алмазы. Вместо этого Европейская комиссия хочет запретить импорт "определенных элементов, используемых в ювелирной промышленности, таких как камни и драгоценные металлы". ЕС также хочет ввести санкции против "Алросы" – крупнейшей российской алмазодобывающей компании.