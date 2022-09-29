Дугин, Расторгуев и туалетная бумага. СМИ узнали детали о восьмом пакете санкций ЕС

Проект санкций, с которым ознакомились журналисты, включает запрет ввоза товаров, которые приносят значительный доход России. Речь о косметических средствах, средствах для макияжа, средствах для бритья, мыле и туалетной бумаге.
Что касается экспорта, то полупроводниковые компоненты или микросхемы больше не будут разрешены к отправке в Россию. Экспорт самолетов в Россию также будет запрещен.
В сфере услуг предложение о санкциях предусматривает запрет на "предоставление архитектурных и инженерных услуг, юридических консультаций и консультационных услуг в области IТ" компаниям и людям в России или российскому правительству.
Кроме того, ЕС намерен подвергнуть санкциям почти 30 человек и восемь компаний, в том числе идеолога "русского мира" Александра Дугина и певца Николая Расторгуева, а также президента "Калашникова" Алана Лушникова.
В то же время в проект санкций не попало ограничение на российские алмазы. Вместо этого Европейская комиссия хочет запретить импорт "определенных элементов, используемых в ювелирной промышленности, таких как камни и драгоценные металлы". ЕС также хочет ввести санкции против "Алросы" – крупнейшей российской алмазодобывающей компании.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой санкционный пакет ЕС – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля. Ограничения включает поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 22 сентября призвал Евросоюз как можно скорее ввести новые санкции против РФ.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено около 9,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 12 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.