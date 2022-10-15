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Яковина: Путин в туалет ходит с восемью охранниками

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Есть много желающих решить "путинский вопрос", отметил Яковина
Есть много желающих решить "путинский вопрос", отметил Яковина
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин всегда окружен охраной, и в помещение, где он находится, невозможно "просто зайти".

Об этом обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, могут ли к Путину зайти его соратники и сказать: "Вова, давай, все. Закончилось время. Уже плохо дело. Давай".

По мнению обозревателя, в случае, если соратники Путина предпримут такую попытку, они будут арестованы или убиты.

"Нет, конечно [не могут зайти]. Их арестуют тут же. Или расстреляют, или убьют их сразу. Он же охраной окружен всегда. Не может кто-то просто зайти в помещение. Он в туалет ходит с восемью охранниками. В туалет. То есть никто не может к нему просто зайти и сказать: "Хватит". Такое исключено", – сказал Яковина.

Есть много желающих решить "путинский вопрос", но технологически это осуществить почти невозможно из-за большого количества охраны у главы Кремля, считает обозреватель.

"Для того чтобы случился переворот, должно произойти что-то подобное путчу ГКЧП, когда танки выехали, окружили бы Кремль, и вот этот президентский полк вынужден был бы выйти оттуда, подняв руки вверх, и сдаться. Вот это единственное, как я вижу, могло бы произойти. Потому что других вариантов... То есть должна армия пойти на Кремль", – пояснил он.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

13 октября российский правозащитник Сергей Осечкин заявил, что в России готовится заговор, в результате которого владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин планируют занять высокие должности. Серьезные перестановки в силовом блоке, по данным источников Осечкина, могут произойти во время визита Путина в Астану либо сразу после его возвращения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, государственный переворот, Бали, ГКЧП, охрана, Иван Яковина
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