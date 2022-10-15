Яковина: Путин в туалет ходит с восемью охранниками

Об этом обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, могут ли к Путину зайти его соратники и сказать: "Вова, давай, все. Закончилось время. Уже плохо дело. Давай".

По мнению обозревателя, в случае, если соратники Путина предпримут такую попытку, они будут арестованы или убиты.

"Нет, конечно [не могут зайти]. Их арестуют тут же. Или расстреляют, или убьют их сразу. Он же охраной окружен всегда. Не может кто-то просто зайти в помещение. Он в туалет ходит с восемью охранниками. В туалет. То есть никто не может к нему просто зайти и сказать: "Хватит". Такое исключено", – сказал Яковина.

Есть много желающих решить "путинский вопрос", но технологически это осуществить почти невозможно из-за большого количества охраны у главы Кремля, считает обозреватель.

"Для того чтобы случился переворот, должно произойти что-то подобное путчу ГКЧП, когда танки выехали, окружили бы Кремль, и вот этот президентский полк вынужден был бы выйти оттуда, подняв руки вверх, и сдаться. Вот это единственное, как я вижу, могло бы произойти. Потому что других вариантов... То есть должна армия пойти на Кремль", – пояснил он.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube