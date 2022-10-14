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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Оргии соратников Путина, страх Лукашенко, тайны пленных россиян, "ДНРовцы" хуже бурятов. Интервью Бацман с блогером Золкиным. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с украинским блогером Владимиром Золкиным.

Во время интервью Золкин говорил о:

  • причинах, по которым пленные военные РФ не хотят возвращаться в Россию;
  • российских потерях вооружения;
  • мобилизации в РФ и героизации зэков, а также о том, как россиянам отказаться от мобилизации;
  • кадыровцах, которых берегут от войны, чтобы использовать против россиян;
  • почему "ДНРовцы" хуже бурятов;
  • страхах самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и о том, встречаются ли белорусы среди пленных;
  • как происходил обмен защитников "Азовстали" и почему за предателя Украины, экс-нардепа Виктора Медведчука Кремль был готов платить любую цену;
  • какова награда за пленных военных РФ и когда закончится война.

    Золкин родился в 1981 году. До нападения РФ на Украину он вел свой блог в YouTube, но популярным его канал стал, когда там начали появляться видео с пленными российскими военными. По словам Золкина, записывать видео с пленными он сам предложил МВД Украины, и министерство способствовало этому.

    Теги: Россия, Украина, Беларусь, война, Кремль, военные, мобилизация, Азовсталь, пленные, Алеся Бацман, трансляция, российская агрессия, война России против Украины, интервью, блогер, Владимир Золкин, россияне
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