Оргии соратников Путина, страх Лукашенко, тайны пленных россиян, "ДНРовцы" хуже бурятов. Интервью Бацман с блогером Золкиным. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Золкин говорил о:

причинах, по которым пленные военные РФ не хотят возвращаться в Россию;

российских потерях вооружения;

мобилизации в РФ и героизации зэков, а также о том, как россиянам отказаться от мобилизации;

кадыровцах, которых берегут от войны, чтобы использовать против россиян;

почему "ДНРовцы" хуже бурятов;

страхах самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и о том, встречаются ли белорусы среди пленных;

как происходил обмен защитников "Азовстали" и почему за предателя Украины, экс-нардепа Виктора Медведчука Кремль был готов платить любую цену;

какова награда за пленных военных РФ и когда закончится война.

Золкин родился в 1981 году. До нападения РФ на Украину он вел свой блог в YouTube, но популярным его канал стал, когда там начали появляться видео с пленными российскими военными. По словам Золкина, записывать видео с пленными он сам предложил МВД Украины, и министерство способствовало этому.