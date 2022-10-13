Состоялся новый обмен пленными, в Украину вернулись 20 защитников – Ермак

"Наши возвращаются домой. Очередной обмен пленными, очередные мгновения радости и осознание того, что сегодня для многих семей будет один из лучших дней в жизни. Удалось освободить из плена 20 человек. Это 20 историй украинских героев – 14 воинов ВСУ, четырех бойцов ТрО, одного нацгвардейца и военнослужащего ВМС. Есть люди, которых россияне удерживали в Оленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей", – сообщил он.

Сейчас защитников осматривают врачи, уточнил Ермак.

"Все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ждут дети. Мы вернем всех. Иначе не будет", – добавил он.

Предыдущий обмен состоялся 11 октября, тогда из плена освободили 32 военнослужащих, также Украина забрала тело погибшего израильтянина Дмитрия Фиалки.