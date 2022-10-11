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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина в результате обмена вернула домой тела 62 защитников, в том числе из Оленовки – Минреинтеграции

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Теракт в Оленовке произошел в конце июля
Теракт в Оленовке произошел в конце июля
Фото: EPA

Украина во время очередного обмена вернула домой тела 62 погибших украинских защитников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 11 октября.

В министерстве заявили, что переговоры были "сверхтяжелыми", но удалось вернуть тела военных, среди которых те, кто находился во временно оккупированной Оленовке Донецкой области.

"Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям!" – сказал уполномоченный по делам пропавших без вести Олег Котенко.

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации украинской военной разведки, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

18 августа украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина не получила официальных списков погибших и раненых военнопленных в Оленовке. Также он допустил, что Россия ликвидирует доказательства своего военного преступления в Оленовке и из-за этого МККК и миссия ООН до сих пор не получили доступ к помещению и пленным.

19 сентября глава патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева заявила, что произошедшее в Оленовке выглядит как казнь. По ее словам, Красный Крест и другие международные организации разочаровали, поскольку не имеют никакого влияния в принципе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: теракт, Оленовка, война России против Украины, обмен пленными, погибшие, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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