Украина в результате обмена вернула домой тела 62 защитников, в том числе из Оленовки – Минреинтеграции

В министерстве заявили, что переговоры были "сверхтяжелыми", но удалось вернуть тела военных, среди которых те, кто находился во временно оккупированной Оленовке Донецкой области.

"Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям!" – сказал уполномоченный по делам пропавших без вести Олег Котенко.