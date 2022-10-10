Бульвар Шоубиз
 
10 октября, 2022
 
Новости

Парамедик Пташка в день ракетного обстрела Украины высказалась о войне: Это геноцид украинской нации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пташка: Только сегодня молча расскажу, как болит. Дальше я снова буду несгибаемой
Пташка: Только сегодня молча расскажу, как болит. Дальше я снова буду несгибаемой
Фото: mad_birdie31 / Instagram

Парамедик Катерина Полищук (Пташка) 10 октября, в день ракетного обстрела Украины российской армией, в Instagram назвала российскую агрессию против Украины геноцидом украинского народа.

"Война – это геноцид украинской нации, тысячи пленных героев и мирного населения, терроризм, "Азовсталь", Буча, Ирпень, Гостомель, мирные города, десятки тысяч угасших вселенных, море боли. Если это не отозвалось в твоем сознании и сердце, крик тебе не расскажет ничего, – написала она. – Сегодня не о силе, сегодня о боли. Только сегодня молча расскажу, как болит. Дальше я снова буду несгибаемой".

Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцыКоординационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, в Саудовской Аравии и в Турции.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках
  Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках
Дмитрий ГОРДОН
  Латынина: Путин влип, ему конец
  Латынина: Путин влип, ему конец
Дмитрий ГОРДОН
  Фейгин: Беспомощность Путина рано или поздно заставит действовать его окружение. В России всегда так происходило. Ты либо Берия, либо Хрущев
  Фейгин: Беспомощность Путина рано или поздно заставит действовать его окружение. В России всегда так происходило. Ты либо Берия, либо Хрущев
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зеленская рассказала, почему не была удивлена поведением мужа после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Зеленская рассказала, почему не была удивлена поведением мужа после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Данилко призвал мир закрыть небо над Украиной
Данилко призвал мир закрыть небо над Украиной
"Мое сердце плачет". Наталья Кличко сообщила, что российская ракета попала рядом с местом, где она жила
"Мое сердце плачет". Наталья Кличко сообщила, что российская ракета попала рядом с местом, где она жила
Парамедик Пташка в день ракетного обстрела Украины высказалась о войне: Это геноцид украинской нации
Парамедик Пташка в день ракетного обстрела Украины высказалась о войне: Это геноцид украинской нации
"Мы будем смеяться над вашей несчастной, бедной страной и рабским поклонением карлику с маленьким жижуликом". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку
"Мы будем смеяться над вашей несчастной, бедной страной и рабским поклонением карлику с маленьким жижуликом". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку
Паста с кабачками. Рецепт сезонного блюда от Хименеса-Браво
Паста с кабачками. Рецепт сезонного блюда от Хименеса-Браво
"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей
"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей
Земфира: Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну
Земфира: Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну
"Какой красивущий", "Наш гений". Данилко показал, как работает перед камерой
"Какой красивущий", "Наш гений". Данилко показал, как работает перед камерой
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"
Невзоров рассказал сказку "о придурочном Вовочке и Валерии Федоровиче Залужном"
Невзоров рассказал сказку "о придурочном Вовочке и Валерии Федоровиче Залужном"
"Испугали ежика голой жопой". Экс-продюсер Лободы отреагировала на ракетные обстрелы Украины
"Испугали ежика голой жопой". Экс-продюсер Лободы отреагировала на ракетные обстрелы Украины
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом
Зеленская о своих детях: Они понимают, какие тенденции. Знают, что пока война не закончится, все будет так, как сейчас
Зеленская о своих детях: Они понимают, какие тенденции. Знают, что пока война не закончится, все будет так, как сейчас
Арестович рассказал, что будет с теми, кто заглянет в его телефон
Арестович рассказал, что будет с теми, кто заглянет в его телефон
"Я счастлива!" Пугачева обратилась к поклонникам и рассказала, где она сейчас
"Я счастлива!" Пугачева обратилась к поклонникам и рассказала, где она сейчас
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 