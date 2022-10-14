Снаряды к "Градам" и "Ураганам". СБУ нашла брошенный оккупантами склад боеприпасов в Херсонской области

На складе обнаружились более полутысячи артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", а также более сотни противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.

Замаскированный склад находился в помещении Дома культуры поселка Большая Александровка. Все изъятые боеприпасы переданы для нужд Вооруженных сил Украины.

В СБУ добавили, что обнаружены многочисленные факты убийств и пыток местных жителей во время временной оккупации района. Их пытали и расстреливали, чтобы узнать местонахождение участников движения сопротивления. Также они не разрешали жителям поселка хоронить убитых и замученных родственников на кладбище. Для этого люди были вынуждены использовать дворы собственных домов.

Также на территории местного гаражного кооператива обнаружена станция техобслуживания, на которую россияне свозили угнанные у граждан автомобили и разбирали их на запчасти для последующего вывоза в РФ.