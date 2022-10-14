Снаряды к "Градам" и "Ураганам". СБУ нашла брошенный оккупантами склад боеприпасов в Херсонской области

На складе обнаружились более полутысячи артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", а также более сотни противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.
Замаскированный склад находился в помещении Дома культуры поселка Большая Александровка. Все изъятые боеприпасы переданы для нужд Вооруженных сил Украины.
В СБУ добавили, что обнаружены многочисленные факты убийств и пыток местных жителей во время временной оккупации района. Их пытали и расстреливали, чтобы узнать местонахождение участников движения сопротивления. Также они не разрешали жителям поселка хоронить убитых и замученных родственников на кладбище. Для этого люди были вынуждены использовать дворы собственных домов.
Также на территории местного гаражного кооператива обнаружена станция техобслуживания, на которую россияне свозили угнанные у граждан автомобили и разбирали их на запчасти для последующего вывоза в РФ.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов. 7 октября в Офисе президента сообщили, что в Херсонском районе ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов, в Бериславском – 61.