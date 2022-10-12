ВСУ закрепили успех в освобождении пяти населенных пунктов в Херсонской области – ОК "Юг"

"Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Также оккупанты утром 11 октября пытались провести на юге контратаку.

"Утром, под прикрытием массированного ракетного удара по всей Украине и, в частности, и по южным регионам, противник силами до взвода при поддержке танка пытался контратаковать наши позиции в районе Ищенки вблизи лесополос. Под огневым поражением понес потери и ретировался", – сообщили в ОК "Юг".