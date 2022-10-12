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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ закрепили успех в освобождении пяти населенных пунктов в Херсонской области – ОК "Юг"

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Украинские военные продолжают деоккупацию населенных пунктов на юге
Украинские военные продолжают деоккупацию населенных пунктов на юге
Фото: EPA

Украинские военные "закрепили успех" в освобождении пяти населенных пунктов в Бериславском районе Херсонской области. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 12 октября.

"Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Также оккупанты утром 11 октября пытались провести на юге контратаку.

"Утром, под прикрытием массированного ракетного удара по всей Украине и, в частности, и по южным регионам, противник силами до взвода при поддержке танка пытался контратаковать наши позиции в районе Ищенки вблизи лесополос. Под огневым поражением понес потери и ретировался", – сообщили в ОК "Юг".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/776858870056661/

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил вечером 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов. 7 октября в Офисе президента сообщили, что в Херсонском районе ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов, в Бериславском – 61.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины, деоккупация
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