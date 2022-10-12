ВСУ закрепили успех в освобождении пяти населенных пунктов в Херсонской области – ОК "Юг"

"Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Также оккупанты утром 11 октября пытались провести на юге контратаку.
"Утром, под прикрытием массированного ракетного удара по всей Украине и, в частности, и по южным регионам, противник силами до взвода при поддержке танка пытался контратаковать наши позиции в районе Ищенки вблизи лесополос. Под огневым поражением понес потери и ретировался", – сообщили в ОК "Юг".
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил вечером 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов. 7 октября в Офисе президента сообщили, что в Херсонском районе ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов, в Бериславском – 61.