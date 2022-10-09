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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ обстреляли колонну гражданских в Херсонской области, пять человек погибло – полиция

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По словам очевидцев, в микроавтобус с гражданскими попала ракета, выпущенная российским самолетом
По словам очевидцев, в микроавтобус с гражданскими попала ракета, выпущенная российским самолетом
Скриншот: Кирилл Стремоусов / Telegram

Утром 7 октября российские оккупационные войска обстреляли колонну гражданского транспорта, которая стояла в очереди к понтонной переправе у Дарьевского моста в Херсонской области. Об этом Общественному сообщил пресс-офицер полиции Херсонской области Андрей Кованный.

"По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте произвел выпуск снарядов. В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно, ракеты, в микроавтобус, где погибли по меньшей мере пять человек и пятеро получили ранения", – сообщил он.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения оккупационными войсками законов и обычаев войны. Окончательные данные о жертвах и разрушениях уточняются, добавил полицейский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. С начала полномасштабного вторжения РФ на юге деоккупировали более 2,4 тыс. км² украинской земли, сообщили в ОП.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оккупация, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, уголовное производство, российские оккупанты
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