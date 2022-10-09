Войска РФ обстреляли колонну гражданских в Херсонской области, пять человек погибло – полиция

По словам очевидцев, в микроавтобус с гражданскими попала ракета, выпущенная российским самолетом Скриншот: Кирилл Стремоусов / Telegram

"По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте произвел выпуск снарядов. В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно, ракеты, в микроавтобус, где погибли по меньшей мере пять человек и пятеро получили ранения", – сообщил он.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения оккупационными войсками законов и обычаев войны. Окончательные данные о жертвах и разрушениях уточняются, добавил полицейский.

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