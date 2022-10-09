Войска РФ обстреляли колонну гражданских в Херсонской области, пять человек погибло – полиция

"По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте произвел выпуск снарядов. В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно, ракеты, в микроавтобус, где погибли по меньшей мере пять человек и пятеро получили ранения", – сообщил он.
Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения оккупационными войсками законов и обычаев войны. Окончательные данные о жертвах и разрушениях уточняются, добавил полицейский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. С начала полномасштабного вторжения РФ на юге деоккупировали более 2,4 тыс. км² украинской земли, сообщили в ОП.