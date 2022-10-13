Уоллес заявил, что контрнаступление ВСУ замедлилось, но "импульс все еще на стороне Украины"

По оценке Уоллеса, несмотря на снижение темпов контрнаступления, украинские войска на северо-востоке по-прежнему добиваются "значительного прогресса" в угрозах линиям снабжения оккупантов, в том числе железнодорожным путям, на которые россияне "отчаянно полагаются".

На юге Украины, в Херсонской области, добавил Уоллес, уже более 40 дней контрнаступления украинских войск "медленно, но верно" продвигается. Учитывая наличие на этом плацдарме многочисленных и хорошо вооруженных российских войск, закрепившихся на правом берегу Днепра, министр охарактеризовал контрнаступление ВСУ как "тяжелое и утомительное".

Тем не менее, по мнению Уоллеса, инициатива по-прежнему у ВСУ.

"Мы вполне уверены, что импульс все еще на стороне Украины, а Россия сталкивается с катастрофической потерей морального духа, плохим оснащением, значительным дефицитом боеприпасов и политической опасностью", – отметил он.

Уоллес заключил, что "украинцы демонстрируют успехи".

"Украинцам довольно сложно вдруг решить, что они от этого [процесса деоккупации] отказываются. Насколько далеко они зайдут в своих успехах – это вопрос украинцев. Решимость Запада состоит в том, чтобы помочь Украине иметь сильную позицию для выбора своего будущего", – подытожил он.