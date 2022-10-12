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“Весь фронт отступает. Гаубицы у них такие — пол-лесополосы подлетает". ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта

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Российские оккупанты жалуются на нехватку вооружений
Российские оккупанты жалуются на нехватку вооружений
Фото: EPA

Российские военные не выдерживают артиллерийских обстрелов Вооруженными силами Украины и отходят, бросая оружие. Об этом рассказал знакомому оккупант из Иркутска, перехват разговора которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram 12 октября.

Оккупант рассказывает, что они отступают через день, у них нет никакой логистики. По его словам, "отдали" уже 15 км. Его собеседник недоумевает, почему так происходит.

"Весь фронт назад отступает, хохлы давят, пиздят, нах...й. Арта там, авиация ...башит", – отвечает он. По словам оккупанта, им не хватает своей артиллерии и авиации.

"Мы не жрем, не моемся. По лесополкам, нах...й, как бичи. Сегодня за ночь два раза позиции меняли. Эти лопаты ...баные, только как крот рыть успеваешь", – пожаловался он.

Оккупант рассказал, что артиллерийские обстрелы практически не дают им поднять голову.

"Они х...ярят из всего: танки, "Грады", "Ураганы", самолеты, вертолеты, минометы, гаубицы... Гаубицы у них такие – пол-лесополки подлетает", – пожаловался он.

Оккупант добавил, что российские войска сбегают, бросая вооружение, по всему фронту.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.  Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: артиллерия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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