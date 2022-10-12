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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области освобождено 75 населенных пунктов. Из них 29 – за октябрь – ОВА

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ВСУ за октябрь освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области
ВСУ за октябрь освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области
Фото: depositphotos.com

Украинские военные освободили от захватчиков уже 75 населенных пунктов Херсонской области. Об этом в эфире общенационального марафона заявил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, видео опубликовано в его Facebook.

"В Херсонской области от российских захватчиков на сегодняшний день у нас освобожденных, подтвержденных 75 населенных пунктов. Только за октябрь Вооруженные силы Украины вернули под голубо-желтый флаг 29 населенных пунктов", – рассказал он.

Янушевич добавил, что среди этих пунктов Нововасильевка, Новогригоровка, Новокаменка, Трифоновка, Червоное, Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровка, Давыдов Брод, Нововоскресенское, Петропавловка и другие.

"Освобождение Херсонской области продолжается. Я не могу сказать больше, потому что необходимо сохранять информационную тишину, но мы должны каждый день ждать хороших новостей", – добавил глава ОВА.

По словам Янушевича, ситуация в деоккупированных населенных пунктах "просто ужасная": россияне разрушили очень много домов, больниц, школ, газопроводов, котельных, линий электропередач.

https://www.facebook.com/100084320253840/videos/2075700325951651/

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил вечером 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов. 7 октября в Офисе президента сообщили, что в Херсонском районе ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов, в Бериславском – 61.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, оккупация, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины, Ярослав Янушевич
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