В Херсонской области освобождено 75 населенных пунктов. Из них 29 – за октябрь – ОВА

"В Херсонской области от российских захватчиков на сегодняшний день у нас освобожденных, подтвержденных 75 населенных пунктов. Только за октябрь Вооруженные силы Украины вернули под голубо-желтый флаг 29 населенных пунктов", – рассказал он.

Янушевич добавил, что среди этих пунктов Нововасильевка, Новогригоровка, Новокаменка, Трифоновка, Червоное, Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровка, Давыдов Брод, Нововоскресенское, Петропавловка и другие.

"Освобождение Херсонской области продолжается. Я не могу сказать больше, потому что необходимо сохранять информационную тишину, но мы должны каждый день ждать хороших новостей", – добавил глава ОВА.

По словам Янушевича, ситуация в деоккупированных населенных пунктах "просто ужасная": россияне разрушили очень много домов, больниц, школ, газопроводов, котельных, линий электропередач.