В Херсонской области освобождено 75 населенных пунктов. Из них 29 – за октябрь – ОВА

"В Херсонской области от российских захватчиков на сегодняшний день у нас освобожденных, подтвержденных 75 населенных пунктов. Только за октябрь Вооруженные силы Украины вернули под голубо-желтый флаг 29 населенных пунктов", – рассказал он.
Янушевич добавил, что среди этих пунктов Нововасильевка, Новогригоровка, Новокаменка, Трифоновка, Червоное, Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровка, Давыдов Брод, Нововоскресенское, Петропавловка и другие.
"Освобождение Херсонской области продолжается. Я не могу сказать больше, потому что необходимо сохранять информационную тишину, но мы должны каждый день ждать хороших новостей", – добавил глава ОВА.
По словам Янушевича, ситуация в деоккупированных населенных пунктах "просто ужасная": россияне разрушили очень много домов, больниц, школ, газопроводов, котельных, линий электропередач.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
4 сентября стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области. После этого в регионе были деоккупированы и другие населенные пункты.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил вечером 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов. 7 октября в Офисе президента сообщили, что в Херсонском районе ВСУ деоккупировали шесть населенных пунктов, в Бериславском – 61.