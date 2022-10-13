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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ожидают боев за Херсон – британская разведка

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На юге оккупанты готовятся к наступлению ВСУ
На юге оккупанты готовятся к наступлению ВСУ
Фото: EPA

Россияне отдали приказ об эвакуации части мирных жителей из Херсона. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter 13 октября.

По данным разведки, отступив примерно на 20 км к северу от херсонского сектора в начале октября, российские войска пытаются укрепить новую линию фронта к западу от поселка Милово, говорится в сообщении.

На этой линии продолжаются ожесточенные бои, особенно на западном конце, где украинские наступления означают, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец. Большая часть российских войск на этой линии фронта – недоукомплектованные подразделения  воздушно-десантных войск.

В последние дни российские оккупационные власти отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона, сообщает британская разведка. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

Теги: Херсон, Херсонская область, разведка, эвакуация, война России против Украины, российские оккупанты
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