Оккупанты ожидают боев за Херсон – британская разведка

По данным разведки, отступив примерно на 20 км к северу от херсонского сектора в начале октября, российские войска пытаются укрепить новую линию фронта к западу от поселка Милово, говорится в сообщении.

На этой линии продолжаются ожесточенные бои, особенно на западном конце, где украинские наступления означают, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец. Большая часть российских войск на этой линии фронта – недоукомплектованные подразделения воздушно-десантных войск.

В последние дни российские оккупационные власти отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона, сообщает британская разведка. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.