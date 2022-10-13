Оккупанты ожидают боев за Херсон – британская разведка

По данным разведки, отступив примерно на 20 км к северу от херсонского сектора в начале октября, российские войска пытаются укрепить новую линию фронта к западу от поселка Милово, говорится в сообщении.
На этой линии продолжаются ожесточенные бои, особенно на западном конце, где украинские наступления означают, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец. Большая часть российских войск на этой линии фронта – недоукомплектованные подразделения воздушно-десантных войск.
В последние дни российские оккупационные власти отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона, сообщает британская разведка. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 October 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 13, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/Z7N8K3PYkA
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.