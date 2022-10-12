Оккупанты построили две переправы возле поврежденного Дарьевского моста в Херсонской области

Россияне построили два понтона у поврежденного моста в Херсонской области Фото: EPA

Рядом с разрушенным ранее Дарьевским мостом спутник зафиксировал две понтонные переправы, которые россияне используют для пересечения реки Ингулец. Одна из этих переправ находится вплотную к Дарьевскому мосту, а другая – на расстоянии более сотни метров.

Вероятно, вторая переправа возведена оккупантами на замену той, которую также уничтожили ВСУ ракетными ударами 5 сентября, пишет издание.

Сам Дарьевский мост был взят под огневой контроль Вооруженными силами Украины 26 августа. Он был поврежден, поэтому оккупанты больше не могли его эксплуатировать.