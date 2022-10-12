Оккупанты построили две переправы возле поврежденного Дарьевского моста в Херсонской области

Рядом с разрушенным ранее Дарьевским мостом спутник зафиксировал две понтонные переправы, которые россияне используют для пересечения реки Ингулец. Одна из этих переправ находится вплотную к Дарьевскому мосту, а другая – на расстоянии более сотни метров.
Вероятно, вторая переправа возведена оккупантами на замену той, которую также уничтожили ВСУ ракетными ударами 5 сентября, пишет издание.
Сам Дарьевский мост был взят под огневой контроль Вооруженными силами Украины 26 августа. Он был поврежден, поэтому оккупанты больше не могли его эксплуатировать.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили в том числе часть территории Херсонской области.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.
23 августа в оперативном командовании "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС.
26 августа ОК "Юг" сообщило, что Вооруженные силы Украины отрезали путь армии России от Каховки до Херсона по мосту через Ингулец в Дарьевке Херсонской области.