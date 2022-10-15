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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ISW объяснили заявление Путина об окончании призыва в армию "через 2 недели"

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По данным ISW, мобилизованные не получают нужных знаний и практики
По данным ISW, мобилизованные не получают нужных знаний и практики
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин заявил о завершении частичной мобилизации, потому что начинается отсроченный осенний призыв. Об 14 октября об этом пишет в оперативном анализе американский Институт изучения войны (ISW)

По мнению экспертов, это сделано для того, чтобы освободить административные органы для обычного осеннего призыва и улучшения подготовки осенних призывников.

"Поэтому Путину, вероятно, нужно приостановить или прекратить "частичную" мобилизацию, чтобы уволить бюрократические ресурсы для призыва", – считают они.

Как заявил 14 сентября российский президент, мобилизованные силы, до того, как попасть на фронт, проходят от 5 до 15 дней первичной подготовки и обучения с боевыми частями. Однако по данным ISW, даже это время мобилизованные не получают нужных знаний и практики.

Аналитики отмечают, что многие из способных вести обучение инструкторов и офицеров РФ, вероятно, были ранены или убиты в Украине еще до начала мобилизации. Кроме того, учебные полигоны в России недоукомплектованы и эта проблема останется до осеннего цикла призыва, пишет институт.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. Генштаб ВСУ 5 октября отметил, что у оккупантов возникают проблемы с материальным обеспечением при проведении мобилизации в РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 12 октября потеряли в Украине 64 300 военных убитыми.

Теги: Владимир Путин, мобилизация, война России против Украины, ISW
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