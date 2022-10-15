В ISW объяснили заявление Путина об окончании призыва в армию "через 2 недели"

По мнению экспертов, это сделано для того, чтобы освободить административные органы для обычного осеннего призыва и улучшения подготовки осенних призывников.

"Поэтому Путину, вероятно, нужно приостановить или прекратить "частичную" мобилизацию, чтобы уволить бюрократические ресурсы для призыва", – считают они.

Как заявил 14 сентября российский президент, мобилизованные силы, до того, как попасть на фронт, проходят от 5 до 15 дней первичной подготовки и обучения с боевыми частями. Однако по данным ISW, даже это время мобилизованные не получают нужных знаний и практики.

Аналитики отмечают, что многие из способных вести обучение инструкторов и офицеров РФ, вероятно, были ранены или убиты в Украине еще до начала мобилизации. Кроме того, учебные полигоны в России недоукомплектованы и эта проблема останется до осеннего цикла призыва, пишет институт.