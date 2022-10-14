"То, что происходит, – малоприятно, мягко говоря". Путин заявил, что не жалеет о вторжении в Украину

Путин отрицательно ответил на вопрос, жалеет ли он о чем-нибудь в контексте вторжения в Украину.

"Я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня, — малоприятно, мягко говоря. Но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно", – сказал российский президент.

Развязанную в Украине войну он увязал также с необходимостью обеспечить водой оккупированный Россией украинский Крым.

"Но мы же не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Нет, конечно. Вот в Крыму живет 2,5 млн человек. Они взяли и воду отрубили – войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Просто как пример логики наших действий. Не сделали бы этого действия, не было бы противодействия. Или вот мост взорвали – теперь нам нужно 10 раз подумать, насколько важно для РФ обеспечение сообщения с Крымом по территории?" – заявил Путин.

Президент РФ сообщил, что Россия по-прежнему готова к переговорам, несмотря на то, что Украина официально отказалась от них.

"Я всегда говорил, что мы открыты к переговорам. Договоренности в Стамбуле были фактически чуть ли не парафированы. Но как только [российские] войска отошли от Киева – все, желание у них вести переговоры тут же пропало. Если они созреют – пожалуйста", – утверждает он.