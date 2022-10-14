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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"То, что происходит, – малоприятно, мягко говоря". Путин заявил, что не жалеет о вторжении в Украину

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Путин сформулировал очередную причину вторжения в Украину вода для Крыма
Путин сформулировал очередную причину вторжения в Украину – вода для Крыма
Фото: kremlin.ru

Россия не ставила задачу уничтожения Украины, утверждает президент РФ Владимир Путин, фрагмент выступления которого на пресс-конференции в Астане (Казахстан) обнародовало пропагандистское агентство "РИА Новости" 14 августа в Telegram.

Путин отрицательно ответил на вопрос, жалеет ли он о чем-нибудь в контексте вторжения в Украину.

"Я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня, — малоприятно, мягко говоря. Но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно", – сказал российский президент.

Развязанную в Украине войну он увязал также с необходимостью обеспечить водой оккупированный Россией украинский Крым.

"Но мы же не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Нет, конечно. Вот в Крыму живет 2,5 млн человек. Они взяли и воду отрубили – войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Просто как пример логики наших действий. Не сделали бы этого действия, не было бы противодействия. Или вот мост взорвали – теперь нам нужно 10 раз подумать, насколько важно для РФ обеспечение сообщения с Крымом по территории?" – заявил Путин.

Президент РФ сообщил, что Россия по-прежнему готова к переговорам, несмотря на то, что Украина официально отказалась от них.

"Я всегда говорил, что мы открыты к переговорам. Договоренности в Стамбуле были фактически чуть ли не парафированы. Но как только [российские] войска отошли от Киева – все, желание у них вести переговоры тут же пропало. Если они созреют – пожалуйста", – утверждает он. 

Контекст:

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 12 октября потеряли в Украине 64 300 военных убитыми.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Кремль, оккупация, переговоры, агрессия, аннексия, вторжение, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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