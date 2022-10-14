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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин рассказал о массированных ударах по Украине: Сейчас нет необходимости. Ну а там видно будет

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Путин назвал число объектов украинской инфраструктуры, которые пыталась поразить Россия ракетными ударами
Путин назвал число объектов украинской инфраструктуры, которые пыталась поразить Россия ракетными ударами
Фото: EPA

В ближайшее время российские оккупанты не планируют массовых ракетных ударов по Украине, уверяет президент РФ Владимир Путин, фрагмент выступления которого на пресс-конференции в Астане (Казахстан) обнародовало "РИА Новости" 14 августа в Telegram.

"Сейчас нет необходимости в массированных ударах [по Украине]. Сейчас другие задачи стоят", – заявил Путин.

При этом глава страны-агрессора сообщил, что из 29 объектов, по которым, по его данным, били российские военные, семь не были поражены. Поэтому по ним удары продолжаются, чтобы "доработать" необходимые цели.

"Нет необходимости в массированных ударах. Во всяком случае сейчас, пока что. Ну а там видно будет", – подытожил Путин.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 14.00 10 октября, по Украине оккупанты выпустили 84 ракеты и 24 беспилотника, уничтожены 43 ракеты и 13 БПЛА (10 из них – камикадзе).

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей была обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 млн до $700 млн.

11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.

По данным Генштаба ВСУ, РФ за сутки 11 октября запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Из них 21 сбили Воздушные силы ВСУ, также уничтожены 11 дронов-камикадзе оккупантов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ГСЧС, энергетика, электроэнергия, электроснабжение, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, удары, ракета, инфраструктура, российские оккупанты
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