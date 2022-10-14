Путин рассказал о массированных ударах по Украине: Сейчас нет необходимости. Ну а там видно будет

"Сейчас нет необходимости в массированных ударах [по Украине]. Сейчас другие задачи стоят", – заявил Путин.

При этом глава страны-агрессора сообщил, что из 29 объектов, по которым, по его данным, били российские военные, семь не были поражены. Поэтому по ним удары продолжаются, чтобы "доработать" необходимые цели.

"Нет необходимости в массированных ударах. Во всяком случае сейчас, пока что. Ну а там видно будет", – подытожил Путин.